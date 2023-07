In anteprima il video di ‘Sei la mia DJ’, il nuovo singolo del cantautore friulano Ivan Comar, scritto con Luca Di Capua.

Si intitola Sei la mia DJ il nuovo brano del cantautore friulano Ivan Comar. Il video del singolo è un videoclip performance in cui l’immagine resa in bianco e nero e le inquadrature catturano il cantautore in studio di registrazione mentre canta e incide il suo brano. A queste scene semplici e dirette si alternano momenti in cui il cantautore appare mentre trascrive il testo su un quaderno, seduto in un angolo della stanza, intento a mettere in risalto i versi principali della sua hit estiva.

«In questo videoclip appaio senza filtri, con semplicità, come sono nel quotidiano. – dichiara Ivan Comar – Desidero sempre che alle persone arrivi l’essenza del brano, quell’emozione, quel ritornello, quella frase in cui si possano ritrovare. Credo non ci fosse miglior modo di poter rappresentare ciò se non interpretando il brano in studio. Il bianco e nero l’ho sempre amato e si sposa benissimo con lo spirito della canzone, con l’intenzione di trasmettere, anche visivamente, l’emozione giusta».

Il nuovo brano di Ivan Comar è stato scritto in collaborazione con l’autore e amico Luca Di Capua. La canzone ha un sound energico e perfettamente in linea con l’atmosfera e la freschezza della stagione estiva. Un synth pop nel quale il testo si fonde con precisione alla parte musicale. Da questa produzione emerge un ritmo coinvolgente che trasmette un messaggio di allegria, divertimento e spensieratezza.