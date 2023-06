Si intitola ‘Quella Là’ il nuovo singolo di Giua, in collaborazione con le Blue Dolls e in uscita giovedì 15 giugno.

Si intitola Quella Là il nuovo singolo di Giua, che vede la partecipazione delle Blue Dolls. Giua – al secolo Maria Pierantoni Giua – prosegue il suo 2023 ricco di impegni, anticipando nuova musica su cui sta lavorando. Con Quella là, infatti, Giua ritorna in veste di cantautrice dopo mesi di tournée nei teatri di tutta Italia. Da sempre attiva su più fronti e fascinosamente versatile, da gennaio l’artista è stata in tournée con Maria Stuarda, opera diretta da Davide Livermore, per cui ha firmato le musiche di scena insieme a Mario Conte. Lo scorso aprile, inoltre, ha debuttato a teatro con La Buona Novella, il nuovo spettacolo ispirato all’omonimo album di Fabrizio De André, per la regia di Giorgio Gallione, con protagonista Neri Marcorè, con cui Giua aveva già condiviso il palco nello spettacolo Quello che non ho.

Anticipato live all’Auditorium Parco della Musica in occasione della rassegna Retape, il nuovo singolo Quella là è arricchito dalla presenza delle Blue Dolls, trio vocale elegante e retrò conosciuto soprattutto per la collaborazione con Drusilla Foer. A impreziosire ulteriormente il brano, la chitarra elettrica di Armando Corsi, maestro e collaboratore di Giua, storico chitarrista di Ivano Fossati.

Giua racconta Quella Là

«La canzone nasce ascoltando il meraviglioso podcast Morgana, storie libere di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. – dice Giua – Lo sguardo asciutto e pungente delle autrici e le storie raccontate di queste donne pioniere e libere hanno fatto scattare in me una scintilla, come spesso mi accade quando leggo o ascolto qualcosa che mi tocca. Ho scritto così Quella là, canzone ironica dal sapore 60’s, un ritratto contemporaneo di una società che evolve nei costumi e nei sentimenti, ma che ancora permane in contrasto con una cultura e una politica che fatica a uscire dal pensiero binario, dai luoghi comuni e da modelli che poco abbracciano la moltitudine propria del genere umano».

«Chi è Quella là? – conclude la cantautrice – È una donna libera, che vive la sua vita a partire da se stessa e dai suoi rapporti, poco curante del vociare delle comari del paesino, per citare De André di Bocca di rosa. È qualunque persona venga giudicata per la sua mancata omologazione, per la sua unicità. Siamo noi quando ci legittimiamo a pensare e amare come e chi vogliamo, senza assurgerci ad essere benpensanti giudicanti del bene e del male».

Contemporaneamente all’uscita del singolo, Giua è impegnata anche in una serie di partecipazioni e concerti. Questi i prossimi appuntamenti:

16 giugno Castellazzo Bormida (AL) concerto in solo @ Fondazione Luigi Longo ore 21.00 – Rassegna E a un certo punto il rosso cambiò colore.

17 giugno Varazze (SV) concerto in trio per la Rassegna La Città Delle Donne con Dori Ghezzi e Oscar Prudente.

20 giugno Genova – Porto Antico – ospite al Festival Suq nella serata dedicata a Don Andrea Gallo.