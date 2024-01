È ‘Martini Dry’, in uscita il 12 gennaio per Leave Music, il nuovo singolo di Gaudiano in scena con ‘Once’ della Compagnia della Rancia

Il cantautore e musicista pugliese Gaudiano annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, Martini Dry, prevista per il 12 gennaio su Leave Music. Reduce dall’Opéra di Monte-Carlo per il musical The Phantom of the Opera e attualmente in scena con Once della Compagnia della Rancia, Gaudiano presenta un brano che celebra l’autenticità in un’epoca dominata dalle visualizzazioni e dai like.

Cover da Ufficio Stampa

Martini Dry non vuole essere una tradizionale canzone d’amore. Al contrario, Gaudiano esplora la fragilità umana come ostacolo alle relazioni sincere e all’amore. Il brano mette, infatti, a nudo il timore di perdere il controllo, di mostrarsi per quello che si è veramente e di abbandonare le piccole certezze faticosamente conquistate.

Il singolo, prodotto da Alessandro Gemelli, fonde la dolcezza delle ballad con il crescendo incalzante del pop, culminando in un travolgente ritornello sing-along. Queste le parole dell’artista: “Mentre assistiamo alla frammentazione dei nostri sentimenti attraverso l’esperienza digitale, abbiamo sempre più paura di buttarci a capofitto nelle relazioni. Martini Dry risuona sullo sfondo di una serata perfetta arrivata nel momento sbagliato. Siamo davvero disposti a lasciar andare la persona giusta per paura di perdere la nostra individualità?»

LEGGI ANCHE: — Enrico Nigiotti, il nuovo singolo è ‘In punta di piedi’: «Chi abbiamo incontrato resta dentro di noi»

Dopo la vittoria nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 e il disco ‘L’ultimo fiore’, Gaudiano ha intrapreso una notevole carriera teatrale. Il nuovo singolo segue la recente pubblicazione di Numeri, trasmesso da oltre 50 radio in tutta Italia.

Foto da Ufficio Stampa / Kikapress