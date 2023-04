Dalla Corea del Sud, le Fifty Fifty con la loro ‘Cupid’ conquistano le nostre classifiche: il brano è già virale (soprattutto su TikTok).

Si intitola Cupid il singolo delle Fifty Fifty che sta spopolando sui social e in classifica. Il brano è infatti arrivato al n. 1 della Global Viral di Spotify e nella Top 10 della Global Chart (con oltre 17 milioni di ascoltatori mensili e 200 milioni di streaming). Il video ha più di 36 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Cupid – dalla melodia e dal testo coinvolgente – è una canzone che combina ritmi disco minimal e suoni in stile retrò, basati su linee di base funky a cui si aggiunge un messaggio positivo che sprona molte ragazze a prendere in mano la propria vita e a non affidarsi solo a Cupido. Le dolci voci di Sio e Aran, insieme al rap pungente di Keena e Saena, mostrano tutto il fascino delle Fifty Fifty.

Molti sono stati gli influencer in Italia che sono stati contagiati da questo suono, che ha oltre 12 miliardi di views su TikTok. Da Simone Berlini ad Alessia Lanza, Jasmine Barbieri e Iris Di Domenico. E ancora Lisa Luchetta, Carlotta Fiasella, fino a Rebecca Parziale, Timmy de Pizza: tutti sono stati coinvolti dalle Fifty Fifty.

Cupid, il nuovo brano delle Fifty Fifty

«La canzone – recita la nota stampa ufficiale – inizia evocando un’atmosfera retrò e una voce piena di sentimento, come se provenisse da un vecchio giradischi, mentre i suoni iniziano a crescere fino alla parte successiva. Nel ritornello le ragazze cantano in armonia Ho dato a Cupido una seconda possibilità. Mentre la scintilla di sintetizzatori rinfrescanti e le melodie al pianoforte aggiungono un tocco di allegria».

«Man mano che le ragazze superano propri limiti e paure, si trasformano nella nuova versione di loro stesse, staccandosi da quel Cupido da cui credevano di dipendere. La canzone segna il momento iniziale del viaggio di maturazione delle Fifty Fifty, del loro percorso di crescita autonoma, in cui tutti i fan possono riconoscersi per trarre ispirazione e fiducia».