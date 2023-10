Arriva in radio e sulle piattaforme digitali venerdì 6 ottobre ‘Mondo Panico’, nuovo singolo degli Ex-Otago per la prima volta insieme a Fabri Fibra.

Una collaborazione musicale esplosiva è in vista nel panorama italiano: la band genovese degli Ex-Otago incontra l’icona del rap Fabri Fibra nel singolo Mondo Panico. Il brano, già in pre-order, è in uscita sulle piattaforme digitali e in radio venerdì 6 ottobre e promette di sorprendere con il suo mix di suoni e testi coinvolgenti.

“Può confortare sapere di non essere gli unici ad essere perennemente preoccupati e soffrire d’ansia”, spiegano gli Ex-Otago introducendo la traccia. “È normale, il tempo che stiamo vivendo è difficile e folle. Conviene unirci e nel nostro piccolo, in ogni ambito, provare a cambiare le cose. Viviamo in un mondo panico ma forse un modo per essere felici lo si può trovare lo stesso”.

Mondo Panico è un brano musicale affronta temi esistenziali e generazionali, esplorando le sfide di chi si trova quotidianamente ad affrontare le ansie di un mondo sempre più incerto. La canzone è introdotta da un campionamento del nitrito di un cavallo ed è caratterizzata da un ipnotico riff di chitarra.

Cover da Ufficio Stampa Goigest

Il testo, poi, offre una riflessione provocatoria sulla precarietà della vita contemporanea, con versi come Siamo navi fuori dal porto / troppo fragili per questo mondo / ingranaggi di un motore rotto. Nel tipico tono spregiudicato e ironico che gli Ex-Otago hanno adottato come marchio di fabbrica nel corso degli anni.

E in questo mondo irrompe Fabri Fibra con una serie di versi potenti che si intrecciano con la voce di Maurizio Carucci sposando il ritmo coinvolgente del brano in un’atmosfera malinconicamente pop. Le parole di Fibra offrono una prospettiva personale sui demoni interiori mascherati da insicurezze e momenti di crisi che tutti affrontiamo per sopravvivere in un mondo sempre più frenetico e socialmente complesso.

LEGGI ANCHE: — Angelina Mango: annunciato ad Amici il nuovo singolo ‘Che t’o dico a fa’, poi il tour

Club Tour 2023: gli Ex-Otago live

Gli Ex-Otago porteranno i loro nuovi singoli, inclusa Mondo Panico, in giro per l’Italia durante il Club Tour 2023 (Magellano Concerti). Le date includono tappe a Bologna, Padova, Firenze, Torino, Napoli, Roma e Milano, dove la band potrà di nuovo incontrare i fan. Questo il calendario:

10 novembre – Bologna Estragon

Estragon 11 novembre – Padova Hall

Hall 13 novembre – Firenze Tuscany Hall

Tuscany Hall 16 novembre – Venaria Reale (TO) Teatro Della Concordia

(TO) Teatro Della Concordia 22 novembre – Napoli Casa Della Musica

Casa Della Musica 23 novembre – Ciampino (RM) Orion

(RM) Orion 28 novembre – Milano Fabrique

I biglietti per il tour sono già disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Foto da Ufficio Stampa Goigest