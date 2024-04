Da venerdì 12 aprile ‘Apnea Alternative Versions’, tre nuove versioni del brano con cui Emma ha partecipato al Festival di Sanremo 2024.

Dal 12 aprile ‘Apnea’ – brano con cui Emma ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 – sarà disponibile in tre nuove versioni. Certificato Disco di Platino FIMI, il singolo arriva infatti anche in versione Acustica (realizzata insieme a Jvli), Remix (con l’apporto di JXN dei bnkr44) e Strumentale. La traccia originale fa parte del disco ‘Souvenir Sanremo Edition 2024’ (Capitol/Universal Music), l’edizione di ‘Souvenir’ – in formato CD – con la speciale card baciata da Emma (disponibile negli store).

Cover da Ufficio Stampa

Dopo la partecipazione al festival, Emma si sta preparando a live estivi nei principali festival italiani per poi tornare nei palasport in autunno. Di seguito tutte le date del tour, organizzato e prodotto da Friends & Partners e Magellano Concerti:

ESTATE

13 giugno – Moncalieri (TO), Ritmika Festival

(TO), Ritmika Festival 27 giugno – Azzano Decimo (PN), Fiera della Musica

– (PN), Fiera della Musica 03 luglio – Brescia , Brescia Summer Music (Arena Campo Marte)

, Brescia Summer Music (Arena Campo Marte) 05 luglio – Peccioli (PI), Festival 11 Lune

(PI), Festival 11 Lune 06 luglio – Marostica (VI), Marostica Summer Festival

(VI), Marostica Summer Festival 19 luglio – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose

(CH), Parco Villa delle Rose 30 luglio – Alghero (SS) , Alguer Summer Festival

(SS) Alguer Summer Festival 02 agosto – Sottomarina (CHIOGGIA – VE), Sottomarina Sound Beach

(CHIOGGIA – VE), Sottomarina Sound Beach 03 agosto – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

(LU), Villa Bertelli 06 agosto – Baia Domizia (CE), Arena dei Pini

(CE), Arena dei Pini 07 agosto – Diamante (CS), Tirreno Festival (Teatro dei Ruderi)

(CS), Tirreno Festival (Teatro dei Ruderi) 08 agosto – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

(RC), Roccella Summer Festival 10 agosto – Catania, Sotto il Vulcano Fest (Villa Bellini)

Queste le date previste nei palasport:

11 novembre – Milano , FORUM

, FORUM 14 novembre – Roma , PALAZZO DELLO SPORT

, PALAZZO DELLO SPORT 17 novembre – Bari, PALAFLORIO

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

Foto da Ufficio Stampa