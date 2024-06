Arriva in radio e digitale venerdì 14 giugno ‘Dire Fare Baciare’, il brano estivo di Elettra Lamborghini e Shade.

Dopo qualche spolier sui social, arriva l’annuncio ufficiale. Dal 14 giugno è in digitale e in rotazione radiofonica Dire Fare Baciare (Capitol Records Italy /Universal Music Italy), il nuovo singolo di Elettra Lamborghini featuring Shade. Il brano segna il ritorno in musica di Elettra che per la prima volta duetta con l’hitmaker re del freestyle. Ne nasca un pezzo elettrizzante e dal ritmo estremamente contagioso.

Foto da Ufficio Stampa

Il brano è, infatti, una summer hit che mescola sonorità pop, latine, hip hop abbracciando il sound tipico dei mariachi del Messico. Con quella dose di ironia che da sempre caratterizza la Lamborghini. Il titolo, che riprende il celebre gioco per bambini, è preludio di un testo scherzoso che ruota attorno alle dinamiche di coppia e strappa un sorriso facendoci ballare.

“Dire Fare Baciare è un’esplosione travolgente di vitalità allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes”, dichiara Elettra Lamborghini. “Il brano nasce proprio dalla voglia d’estate che è in ognuno di noi, un testo connotato da un forte dimensione solare e positiva. Condividere per la prima volta questa nuova avventura con Shade, artista che stimo da moltissimi anni, è per me motivo di grande soddisfazione. Shade è il compagno di viaggio perfetto per questo brano, un artista che condivide con me l’amore per la musica in tutte le sue forme. Una penna riconoscibile e apprezzatissima da tutte le generazioni”.

Le fa eco Shade: “La collaborazione è nata in modo davvero curioso e casuale. Io ero molto indeciso su cosa fare quest’estate e lo stavo comunicando al mio management, che è lo stesso di Elettra. Proprio mentre il mio manager ascoltava il messaggio vocale, Elettra si trovata lì e lo ha sentito, così ha proposto di fare qualcosa insieme. Lavorare con lei è stato divertente e stimolante, perché è un’artista che sa essere professionale, senza però far mai mancare una parte scherzosa e giocosa in studio”.

Immagini da Ufficio Stampa