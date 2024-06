Dopo il singolo Disco di Platino ‘Fragili’, Il Tre torna con il brano ‘Camminare sulla luna’ in uscita il 14 giugno.

Per il videoclip del nuovo singolo, Il Tre ha scelto di coinvolgere i fan chiamandoli a raccolta in due appuntamenti open air a Milano e Roma. Così, sabato 8 giugno Piazza XXIV Maggio a un passo dai Navigli ha visto una folla assieparsi per assistere alla performance del rapper romano. Tocca, quindi, il 12 giugno a Piazza San Callisto a Roma dove il pubblico de Il Tre prenderà parte alla registrazione.



Per ascoltare il nuovo brano, Camminare sulla luna, dovremo poi aspettare il 14 giugno dopo le anticipazioni live sia nelle piazze sia in occasione del Radio Zeta Future Hits Live. Sonorità spensierate e testo malinconico, messaggi positivi e fiducia nella vita sono le caratteristiche della traccia che invita a entrare in contatto con le proprie paure. Solo così, è possibile arrivare anche a camminare sulla luna.

Oggi, Il Tre è tra gli artisti più amati dai giovani e in pochi anni ha conquistato TikTok (100.000) video creati dalla community e la Viral di Spotify. Ora si apre una stagione estiva in tour con date nei festival, ecco gli appuntamenti:

14 giugno – Annone di Brianza (LC), Nameless Festival

(LC), Nameless Festival 13 luglio – Gubbio , Wonderlast Festival

, Wonderlast Festival 27 luglio – Gallipoli (LE), Oversound Music Festival

(LE), Oversound Music Festival 7 agosto – Olbia (SS), Wave Summer Music

(SS), Wave Summer Music 23 agosto – Romano d’Ezzelino (VI), Music Festival

(VI), Music Festival 14 settembre – Cuneo , Connessioni Festival

, Connessioni Festival 15 settembre – Sesto San Giovanni (MI), Carroponte

Il Tre si esibirà, poi, live per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma sabato 9 novembre 2024 e sarà una grande festa con cui l’artista ringrazierà il suo pubblico consolidando quel rapporto che lo sostiene da sempre.

