‘About Damn Time’ di Lizzo è il brano più ascoltato in radio nel 2022

Secondo i dati (ancora parziali) di EarOne, è Lizzo a guidare la classifica radiofonica 2022. Tra gli italiani i più ascoltati sono stati i Pinguini Tattici Nucleari.

EarOne ha fornito i dati relativi ai brani più trasmessi in radio nel corso del 2022, con periodo di riferimento che va dall’1 gennaio al 13 dicembre. Si tratta, dunque, di un’anticipazione delle classifiche generali dell’anno, che si basano sul monitoraggio di un campione di oltre 180 emittenti, rappresentativo dell’audience radiofonica e televisiva italiana (dati audience Tavolo Editori Radio e Auditel). Il documento EarOne Airplay Report 2022 con i dati definitivi verrà rilasciato nei primi giorni del 2023. Ma vediamo, per ora, chi si attesta ai vertici degli ascolti in radio.

La Top100 EarOne Airplay 2022 è guidata da Lizzo, il cui brano About Damn Thing è il più trasmesso in questi dodici mesi. L’artista, tra l’altro, si attesta fra le prime dieci posizioni anche con un secondo singolo, 2 Be Loved (Am I Ready) esattamente al decimo posto. La medaglia d’argento va, invece, ai Pinguini Tattici Nucleari con la hit Giovani Wannabe che precede Harry Styles, terzo con As It Was. Ed è doppietta anche per Elodie, quarta con Tribale e sesta con Bagno a mezzanotte. Questa la Top10 completa:

About Damn Time (Lizzo) Giovani Wannabe (Pinguini Tattici Nucleari) As It Was (Harry Styles) Tribale (Elodie) In The Dark (Purple Disco Machine & Sophie And The Giants) Bagno a mezzanotte (Elodie) La Dolce Vita (Fedez, Tananai, Mara Sattei) Litoranea (Elisa con Matilda De Angelis) 2 Be Loved (Am I Ready) (Lizzo) Don’t You Worry (Black Eyed Peas feat. Shakira & David Guetta)

Il brano italiano più ascoltato in radio nel 2022 è, provvisoriamente, Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari. A seguire, Elodie che con Tribale e Bagno a Mmezzanotte occupa la seconda e terza posizione, precedendo La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Doppietta in Top10 per Marco Mengoni, sesto con Non Stress e decimo con Mi Fiderò feat. Madame. Ecco la Top10 EarOne Airplay Italiani 2022:

Giovani Wannabe (Pinguini Tattici Nucleari) Tribale (Elodie) Bagno a mezzanotte (Elodie) La Dolce Vita (Fedez, Tananai, Mara Sattei) Litoranea (Elisa con Matilda De Angelis) No Stress (Marco Mengoni) Ciao Ciao (La Rappresentante Di Lista) Brividi (Mahmood & Blanco) 5 Gocce (Irama feat. Rkomi) Mi Fiderò (Marco Mengoni feat. Madame)

Le altre classifiche radio e tv

Nei primi tre posti della classifica provvisoria EarOne Airplay Dance 2022 ci sono In The Dark di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants, Superstar di Darin e Clip Your Hands di Kungs.

In The Dark (Purple Disco Machine & Sophie And The Giants) Superstar (Darin) Clap Your Hands (Kungs) Can’t Stay Away (Darin) We Own The Night (Sophie And The Giants) I’m Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) When I’m Gone (Alesso & Katy Perry) Ferrari (James Hype, Miggy Dela Rosa) In Your Arms (For An Angel) (Topic, Robin Schulz, Nico Santos, Paul Van Dyk) Tell It To My Heart (Meduza feat. Hozier)

Brividi di Mahmood & Blanco guida la classifica provvisoria EarOne Airplay TV 2022. Tribale di Elodie occupa la seconda posizione e precede La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei.

Brividi (Mahmood & Blanco) Tribale (Elodie) La Dolce Vita (Fedez, Tananai, Mara Sattei) Ciao Ciao (La Rappresentante Di Lista) Giovani Wannabe (Pinguini Tattici Nucleari) Litoranea (Elisa con Matilda De Angelis) No Stress (Marco Mengoni) Propaganda (Fabri Fibra feat. Colapesce Dimartino) Bagno a Mezzanotte (Elodie) Hula-Hoop (Carl Brave e Noemi)

Tra gli indipendenti svetta, al momento, nei primi due posti Darin con Superstar e Can’t Stay Away. La Classifica EarOne Airplay Indipendenti 2022 vede al terzo posto Vieni nel mio cuore di Ultimo.

Superstar (Darin) Can’t Stay Away (Darin) Vieni nel mio cuore (Ultimo) L’eccezione (Madame) Farfalle (Sangiovanni) Una cosa più grande (Ermal Meta feat. Giuliano Sangiorgi) Essere liberi (Coez) Leam To Say No (Kayma) Come nelle canzoni (Coez) scossa (sangiovanni)

Infine, la classifica EarOne Airplay TV Indipendenti 2022 è guidata, provvisoriamente, da Vieni nel mio cuore di Ultimo. Seconda e terza posizione per Una cosa più grande di Ermal Meta feat. Giuliano Sangiorgi e Superstar di Darin.

Vieni nel mio cuore (Ultimo) Una cosa più grande (Ermal Meta feat. Giuliano Sangiorgi) Superstar (Darin) Can’t Stay Away (Darin) farfalle (sangiovanni) scossa (sangiovanni) Essere liberi (Coez) Tantissimo (Le Vibrazioni) Supereroi (Ultimo) Occhi rossi (Coez)

Foto Shutterstock