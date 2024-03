Si intitola ‘Louder’ il nuovo singolo di Dotan atteso in Italia per un’unica data live il prossimo 14 aprile a Milano.

Il cantautore, polistrumentista e discografico olandese Dotan è tornato dal 1° marzo con il nuovo singolo Louder (X-Energy Records), estratto dall’album in uscita nel 2024. La canzone è un vero e proprio urlo di protesta con cui l’artista afferma la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Il tutto supportato da un impasto sonoro che nasce da una brillante tavolozza di colori folk diluiti in acqua pop.

Grafica da Ufficio Stampa

L’artista descrive il brano: “Louder è una canzone molto più leggera ed edificante rispetto a ciò che la gente era abituata ad aspettarsi da me. Volevo scrivere un brano per ispirare chiunque (incluso me stesso) a perseguire qualunque cosa si voglia fare nella vita. Viviamo in un mondo con così tante opinioni e così tanti giudizi che spesso è difficile ascoltare la propria voce e capire cosa è meglio per noi stessi! Quindi la risposta è… parlare sempre ad alta voce ed essere più forti!”.

LEGGI ANCHE: — No Borders Music Festival 2024: il primo appuntamento annunciato è un Mistery Concert

La svolta per Dotan arriva nel 2019 con Numb, che racconta il superamento del buio e rappresenta il suo più grande successo internazionale fino ad oggi. Da quel momento si sono succeduti concerti, festival, apparizioni televisive e persino un invito ad esibirsi in Vaticano. La musica di Dotan è stata sincronizzata su Pretty Little Liars, American Idol, Love Island, Vampire Diaries, The 100, Grey’s Anatomy, New Amsterdam, The Originals e sul prossimo film Netflix True Spirit.

L’artista sarà live in Italia il 14 aprile 2024 al Biko Club di Milano con il suo Acoustic Tour 2024, sold out in tutte le tappe europee.

Foto da Ufficio Stampa