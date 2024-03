Esce venerdì 22 marzo il singolo che introduce ufficialmente il nuovo album di Ditonellapiaga, pronta a tornare anche live a maggio.

Ditonellapiaga è pronta a pubblicare nuova musica, a partire da dal Mary (BMG/Dischi Belli), dal 22 marzo in digitale e in radio dalla settimana successiva. La traccia anticipa ufficialmente ‘FLASH’, il prossimo album dell’artista atteso per venerdì 10 maggio e già disponibile in preorder. L’album arriva a due anni dall’esordio con ‘Camouflage’ e si presenta come un’immersione nell’anima camaleontica di Margherita e nella sua quotidianità.

Cover album da Ufficio Stampa

Nel nuovo brano, Ditonellapiaga ha collaborato con la penna visionaria de La Rappresentante di Lista: “Con Veronica e Dario abbiamo scritto Mary in un caldo giorno di fine aprile a Palermo. – spiega Margherita – Ero entrata in studio con l’idea di scrivere un brano su una ragazza che desiderava andare nello spazio. Ma durante la finalizzazione del ritornello, proprio nel momento in cui non riuscivamo a trovare le parole giuste, ci è venuto spontaneo giocare con il testo, inventando frasi e qualche assurdità. Tra queste il fatto che Mary, più che di andare nello spazio, avesse voglia di fare l’amore”.

E ancora: “Rileggendo il testo ci siamo resi conto della bellissima metafora che si era venuta a creare in maniera assolutamente ingenua e involontaria. Da quel momento in poi abbiamo proseguito la scrittura con questa doppia narrazione e ci siamo divertiti moltissimo. Lavorare con Dario e Veronica è davvero travolgente: quel giorno in studio c’era un via vai di musicisti, amici, parenti, tutti coinvolti nel dare un piccolo contributo alla scrittura della pazza storia di Mary”.

Il nuovo progetto di Ditonellapiaga – includerà anche i singoli già editi Fossi come te e È tutto vero – sarà disponibile in tre esclusivi formati. Ovvero, Vinile Deluxe Edition (Edizione limitata Colorata e Numerata – 180gr), Vinile Nero (180gr) e CD.

E per vivere al meglio le sfumature musicali di Ditonellapiaga, sono in calendario due appuntamenti live:

15 maggio – Roma, Largo Venue (maggiori info sul sito di Magellano Concerti)

25 maggio – Milano, Circolo Magnolia / MI AMI Festival 2024 (biglietti su Dice).

Foto di Irene Montini da Ufficio Stampa