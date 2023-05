Non c’è singolo estivo senza tutorial per ballare a favor di telecamera: ecco i passi ufficiali della nuovissima hit ‘Disco Paradise’.

In radio solo da qualche giorno, Disco Paradise si candida a essere tra le hit estive più suonate in radio, streammate e… ballate da qui a settembre. Impegnati sul set del videoclip ufficiale, Annalisa, Fedez e gli Articolo 31 hanno, infatti, mostrato il tutorial con tutti i passi della coreografia da replicare a favore di telecamera. Maestra d’eccezione proprio Annalisa, nei panni di insegnante ai colleghi un po’ impacciati nel replicare i movimenti. Ma qualcosa ci dice che su TikTok i video di chi vorrà mettersi alla prova non tarderanno a fioccare.

Le telefonate ore ad aspettare / Poi mi dà occupato perché chiami anche tu / Bolle di sapone sotto il tuo balcone / E mi piace tanto tanto quando mi annoio / E tu mi fai / La Disco Paradise è già, ormai, nelle orecchie di tutti. Il pezzo si apre con lo stile inconfondibile di Fedez e l’ingresso della voce femminile sul ritornello che non lascia scampo. Il contributo artistico di J-Ax e Dj-Jad completa l’opera con la sua impronta hip-hop old school.

Primo singolo di Fedez con Warner Music, alla scrittura Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e collaboratori anche di Annalisa. Intanto, cresce l’attesa per LOVE MI, concerto gratuito a scopo solidale voluto da Fedez in Piazza del Duomo a Milano. L’appuntamento è per il 27 giugno e tra gli ospiti confermati c’è anche Annalisa per una Disco Paradise sotto le stelle.

Il testo di ‘Disco Paradise’

Tutti alla ricerca di un colpevole

Quest’anno hanno deciso che toccava a me

Andarmene, ad Hammamet

E passi i pomeriggi così così

Tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid

Vuoi vincere, stra-vincere

Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiano all’estero

L’anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente

Uo oh oh oh oh

Le telefonate ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai

La Disco Paradise, Paradise

È disco Paradise super bad

Due Mai tai faccio la pole dance

E dopo in hotel l’Oktoberfest

Con il degrado come special guest

All’entrata non ci sono guardie

Puoi entrare pure senza scarpe

In privato come un volo charter

In ciabatte fai sto red carpet

Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiani all’estero

L’anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente

Uo oh oh oh oh

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai

La Disco Paradise, Paradise

Il miliardario c’ha la barca ma anche quattro bypass

Qui trovi solo il mio gelato “Girls just want to have fun”

Non ho cultura

La mia gente non sa chi è Neruda ah

Però sapore di sale

Uo oh oh oh oh

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai

La Disco Paradise, Paradise

Foto da Ufficio Stampa / Instagram @fedez