Lunedì 27 maggio Cesare Cremonini e le radio festeggiano i primi 25 anni di ‘50 Special’, hit evergreen dei Lunapop. Ecco come.

Ci sono che canzoni che non invecchiano. Per questo, gli anniversari sono solo numeri su un calendario che diventano l’occasione per riascoltarle una volta in più. E hanno la forza di dimostrarci come certi brani sappiano sempre parlare di noi, a ogni età. È il caso della sempreverde 50 Special che vedeva la luca delle radio accendersi a fine maggio 1999, esattamente venticinque anni addietro. In tempi che suonano anni luce lontani da oggi, a un passo dal nuovo millennio, senza smartphone e senza social.

Nei negozi dischi, ancora potentemente luoghi di aggregazione, il 22 maggio 1999 esce una nuova canzone di una band di cinque scalmanati ragazzi emiliani che farà da colonna sonora all’estate italiana di un’intera generazione. A cantarla, un giovanissimo studente del liceo scientifico Albert Sabin di Bologna. Parla dei colli bolognesi, di una vespa che ti toglie i problemi. Un fulmine a ciel sereno, firmato da Universo, piccola etichetta indipendente di Roma.

Immagine da Ufficio Stampa

Quel giorno, dal volto spregiudicato di cinque adolescenti, nacque un fenomeno musicale che ruppe le regole della discografia italiana. E spalancò le porte ad una carriera musicale di un artista che, lettore attento dei sentimenti umani, per anni scriverà canzoni senza tempo, attraversando le generazioni, sempre sfidando sé stesso.

“Ho sempre pensato che il segreto della canzone si nascondesse nelle prime quattro parole”, spiega Cesare Cremonini. “Nell’assenza dell’articolo a introdurle. Vespe truccate/anni sessanta. Erano i versi di una nuova generazione che andava dritta al punto, in volo fin dalla prima battuta, come accendere la telecamera in una scena già in movimento, una porta che si apre sulla pista piena di una festa”.

E aggiunge: “Per questo il pubblico ai concerti non la canta, la grida, facendo rimbalzare in bocca quelle parole che hanno il profumo del rock’n’roll della fine degli anni 50, la musica da cui proviene tutto. Jerry Lee Lewis era il mio idolo da ragazzino e “Great Balls of fire” è stata la prima canzone che ho adorato”.

Per festeggiare l’anniversario, lunedì 27 maggio, tutti i principali network italiani suonano 50 Special in rotazione tra le ore 10.00 e le ore 12.00.

Immagini da Ufficio Stampa