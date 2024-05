L’estate dei Boomdabash inizia venerdì 31 maggio con il nuovo singolo ‘Love U Hate U’, a pochi giorni dal ‘Venduti Tour 2024’.

Sarà al ritmo di Love U Hate U (Capitol Records Italy / Universal Music Italy) l’estate dei Boomdabash, che arrivano in radio e digitale con il nuovo singolo venerdì 31 maggio. Con un sound innovativo e super catchy su una wave inaspettata, i salentini riescono ancora una volta nell’impresa di intrecciare freschezza, emotività e leggerezza in quella che si prospetta essere la hit dell’estate ventiventiquattro.

Conquistando fin dal primissimo ascolto, Love U Hate U esprime tutta l’ambivalenza dell’amore che si trasforma in odio. Emozioni contrastanti – agli estremi opposti – abbagliate dal loro stesso fuoco. Il brano fa da apripista a una stagione piena di impegni per i Boomdabash, in partenza con il Venduti Tour 2024 prodotto da BPM Concerti.

Qui le date in calendario (in aggiornamento):

1 giugno – Campobasso , Selva Piana Area Eventi

, Selva Piana Area Eventi 15 giugno – Canepina (VT), Piazzale 1° Maggio

(VT), Piazzale 1° Maggio 5 luglio – Forlì , Balamondo World Music Festival

, Balamondo World Music Festival 28 luglio – Crotone , Crotone Summer 2024

, Crotone Summer 2024 3 agosto – Sammichele Di Bari , Sammichele Music Festival

, Sammichele Music Festival 12 agosto – Budoni (SS), Estate Budonese

(SS), Estate Budonese 22 agosto – Luzzi (CS), Estate Luzzese

(CS), Estate Luzzese 25 agosto – Luco Dei Marsi (AG), Luco Dei Marsi Summer Fest

