Tutto pronto per gli I-Days Milano Coca-Cola 2024 che per la prima volta vede come headliner di due serate un artista italiano: è Tedua. Le parole dell’artista.

Presentata ufficialmente l’edizione 2024 degli I-Days Milano Coca-Cola, festival musicale che trasforma il capoluogo meneghino in capitale della musica live dal 29 maggio al 12 luglio. La lineup conferma, infatti, la manifestazione come uno degli eventi più attesi della stagione con protagonisti del calibro di Lana Del Rey, Doja, Cat, Green Day, Avril Lavigne e Stray Kids. L’Ippodromo Snai San Siro e La Maura si preparano, così, ad accogliere i fan in una serie di concerti eclettici che per molti artisti rappresentano l’unica data estiva nel nostro Paese.

In cartellone spicca un nome italianissimo, quello di Tedua che mette a segno un invidiabile primato. È infatti il primo artista italiano a calcare il palco degli I-Days Milano come headliner per due concerti (di cui il primo è già sold out). La doppietta è in programma sabato 29 e domenica 30 giugno all’Ippodromo SNAI San Siro dove presenterà dal vivo per la prima volta i brani del nuovo album ‘Paradiso’, disponibile dal 24 maggio.

Come annunciato dallo stesso Tedua in conferenza stampa, ad aprile il concerto del 29 giugno saranno 21 Savage, Kid Yugi e Night Skinny. Il 30 giugno, invece, a scaldare il pubblico sarà la rap star di Atlanta OFFSET preceduta Artie 5ive e nuovamente Night Skinny. “Sono molto orgoglioso e felice di fare parte della famiglia di Live Nation”, sono le prime parole dell’artista multiplatino de ‘La Divina Commedia’. “E sono molto soddisfatto del mio percorso invernale; ora, abbiamo avuto il desiderio di ampliare lo spettacolo coinvolgendo agli I-Days anche artisti internazionali”.

“Abbiamo deciso di fare due date allo SNAI e non una a La Maura perché ci piaceva avere uno spazio circoscritto per poter esprimere al meglio il mio spettacolo. Anche a livello di grafiche e scenografie”, aggiunge Tedua. “Diversamente sarebbe stato un po’ più dispersivo. Sono certo che ho una grande responsabilità sulle spalle ma allo stesso tempo sono certo che riuscirò a fare bene perché lavoro con tanti professionisti. E ho un sacco di passione in quello che faccio. Sono orgoglioso di tutto ciò ma so anche che può essere anche un’arma a doppio taglio. C’è già stata anche un minimo la critica legata al fatto di avere artisti internazionali all’apertura ma devo dire che tutti loro sono veramente soddisfatti. E li faremo sentire a casa”.

E conclude confermando che ha voglia di “spaccare tutto quanto. Mi sto preparando: sono a dieta, non fumo, ho iniziato ad allenarmi e sto facendo lezioni di canto. Darò tutto me stesso in poche parole!. Chiudo dicendo che, “anche sentendo gli addetti tecnici del cielo non dovrebbe piovere! Live Nation ha tutto sotto controllo, non temete!”, sorride.

