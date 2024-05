Sul palco degli I-DAYS Milano, prima degli Stray Kids, ci saranno le NMIXX e il collettivo italiano BNKR44.

Saranno le NMIXX e gli italiani BNKR44 ad anticipare sul palco degli I-Days Milano Coca Cola gli Stray Kids. L’appuntamento è per venerdì 12 luglio all’Ippodromo Snai La Maura: ad aprire la giornata sarà il collettivo musicale italiano, seguito dal gruppo femminile k-pop sempre sotto JYP. Durante una breve conferenza stampa tenutasi a Milano, sono stati anche rivelati alcuni dati sui biglietti venduti: Lana Del Rey e Stray Kids, nello specifico, sono gli artisti che hanno registrato il maggior numero di biglietti venduti fuori dall’Italia. In totale, i biglietti ad oggi venduti per gli I-DAYS sono oltre 400 mila.

LEGGI ANCHE: Guida rapida agli Stray Kids, il gruppo K-pop attesissimo agli I-DAYS Milano

«Gli Stray Kids e Lana Del Rey hanno poche date in Europa e hanno scelto Milano. – dice Corrado Rizzotto di Live Nation – Gli Stray Kids, soprattutto, oltre Milano saranno solo a Londra. Di questi 400mila biglietti venduti, oltre 50mila arrivano dall’estero. È una cifra importante che fa sì che Milano sia una città importante per gli artisti e i management stranieri. Spero di non rovinare alcun rapporto con la sede londinese di Live Nation dicendo che, fino a qualche settimana fa, gli Stray Kids avevano venduto più di Londra. Il k-pop non è casuale, lo stiamo inseguendo da due anni. Era una scommessa perché non avevamo numeri per sapere dove potevamo arrivare. Il 20% dei biglietti venduti arriva dall’estero, ma è significativo che molti siano italiani e che siano soprattutto giovani».

«Volevo ringraziare le community, soprattutto quelle legate al k-pop. – conclude Rizzotto – Senza di loro e senza i fan, non ci sarebbe stato il live degli Stray Kids. Il mondo è cambiato, il pubblico e i ragazzi sono il nostro futuro. So che è una frase scontata, ma non riesco a dirla meglio».