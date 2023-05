Nuovo singolo (e non solo) per Benji che annuncia la collaborazione inedita con i Finley tornando, così, sulle scene musicali.

Che qualcosa si stesse muovendo lo si era intuito grazie ai vari contenuti social che Benjamin Mascolo, in arte Benji, aveva disseminato sui suoi profili. Nella giornata di domenica 21 maggio, l’artista aveva finalmente dato appuntamento per un annuncio ufficiale arrivato puntualmente nella giornata successiva. Da venerdì 26 maggio è disponibile il nuovo singolo di Benji insieme ai Finley per Warner Music Italy. Il post d’ordinanza che ritrae i ragazzi non fornisce ulteriori dettagli o anticipazioni sulla traccia, se non l’hashtag #PunkGoesPop.

La collaborazione inedita conferma, d’altra parte, lo spirto punk-rock dell’ex componente del duo Benji & Fede che ha all’attivo anche un album da solista proprio in tale direzione. “I Finely sono degli amici – spiega il modenese – e li seguo fin da quando ero ragazzino. Per me è un grande onore suonare con loro”. “Una canzone speciale – la definisce Benji – è veramente un esperimento divertente che abbiamo fatto insieme”.

Benji + Finley = ⚡️🎸💥

“È appena nata la nuova super band di cui non ne avevate bisogno, ma adesso ve la beccate!”, scherzano i ragazzi nelle stories. “Siamo carichi per quest’estate ci saranno tante novità”, aggiungono promettendo anche date live che saranno svelate a breve. Il nuovo singolo arriva per Benji dopo un periodo di assenza dalle scene musicali piuttosto lungo, durante il quale si è anche dedicato alla recitazione. All’attivo due film – Time is Up e Time Is Up 2 – e il documentario Ben: Respira.

I Finley, invece, sono reduci dalla collaborazione con Naska con quale hanno pubblicato il brano Porno lo scorso mese di marzo. Anche per loro, il 2023 segna il ritorno discografico dopo l’album del 2017 ‘Armstrong’.

