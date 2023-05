Dopo i teatri, la band salentina si prepara per ‘n20 TOUR’ e per una speciale data celebrativa in Salento: ecco le parole di Giuliano Sangiorgi e compagni.

Non capita tutti i giorni, men che meno se sei una band pop-rock, di poter spegnere venti candeline con la consapevolezza di aver compiuto un percorso dritto fatto di hit, record, primati e dischi di platino. Merito di talento, certo, di un pubblico fedele che negli anni non ha mai fatto mancare il proprio sostegno ma soprattutto di un’amicizia di fondo che è famiglia. Perché è questo che si sentono i Negramaro, una famiglia allargata che a vent’anni dal debutto vede scorrere davanti agli occhi le istantanee di una vita a sei.

“Il nostro segreto per stare insieme? Forse è arrivare ad averne pochi fra noi”, spiega Giuliano Sangiorgi. “Personalmente, penso che quello che mi è successo è che ho seguito un sogno coltivato fin da bambino, quando sognavo di cantare con una band. Dentro di me la musica è sempre stata condivisone. Poi, penso che ci hanno legato tanto anche i momenti bui, ed è bello perché il nostro esempio è quello di una famiglia. Perché siamo una famiglia, insieme da vent’anni, e insieme si accende la luce ogni volta che si torna a stare bene. È godere anche del miracolo di una canzone condivisa”.

Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo, forti di quel fare musica che resta al di sopra di ogni strategia di marketing, annunciano ora dieci speciali appuntamenti estivi di n20 TOUR (Magellano Concerti e Friends&Partners) a cui si aggiunge la “festa delle feste” N20 BACK HOME. Il 12 agosto, infatti, la band torna a casa esibendosi presso l’aeroporto di Galatina per l’unico live della stagione in Puglia. Non un semplice concerto, promettono i Negramaro, ma una vera e propria esperienza a 360°.

“Partiamo dalle Terme di Caracalla con tre date”, racconta Andro. “Come quella di Siracusa, sarà una location inedita per noi e questo è molto stimolante. Vogliamo creare un concerto nuovo anche nei contenuti visivi, qualcosa a cui teniamo molto e che ci ha contraddistinto negli anni. Cercheremo, nel rispetto di questi luoghi, di portare lo stesso spirito di irruzione della nostra musica agli esordi. In fondo siamo così, sui palchi prima che nei dischi”.

La festa in Salento: N20 BACK HOME

“Il concerto in Salento sarà completamente diverso – prosegue – sarà un evento unico e irripetibile pensato per il nostro pubblico. Il filo conduttore saranno le canzoni nella loro chiave più semplice, con gli arrangiamenti lineari originali. Stiamo costruendo ora il tutto, in modo che il tour sia ancora più impattante”. “Vogliamo che sia un momento unico, come unici sono questi vent’anni”, aggiunge Sangiorgi, “sarà la vera festa e per questo ci abbiamo tenuto a farlo a casa, in posto diverso dagli stadi”.

“Abbiamo pensato all’aeroporto di Galatina, per noi centro nevralgico dei ricordi e della nostra vita. Sarà di forte impatto emotivo per noi, perché simbolicamente rappresenta il posto da dove abbiamo spiccato il volo. Con le proporzioni del caso, sarà la nostra Campovolo, questo sei pazzi dal Salento tornano a fare festa con tutti gli amici. E so che non succederà mai più”. Non mancheranno gli ospiti, tra i quali sono stati confermati Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani e Niccolò Fabi. E ancora, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello.

“Questa celebrazione non vuole essere qualcosa di statico, perché stiamo già parlando di quello che ci sarà dopo”, specificano i Negramaro. “Questo per noi è l’anno in cui stiamo affilando la lama. Per noi è un punto di ripartenza, è tirare le somme celebrando le hit di un ventennio con la rinnovata soddisfazione di essere rimasti quelli. Perché la squadra che ami è quella con cui vivi la gioia della condivisione. La voglia di suonare ci ha spinto fin dall’inizio e ancora oggi partiamo sempre dalla nostra emozione. E siamo felici che se, in questi anni la musica in Italia ha recuperato il senso della canzone italiana, un po’ è anche grazie a noi. In questo percorso musicale, lo abbiamo imparato anche dall’ultimo Sanremo con Marco Mengoni e Tananai, ci vediamo anche un po’ di noi stessi”.

Spotify RADAR, l’impegno per l’ambiente e la ripubblicazione degli LP

Nel corso della giornata spazio per il programma globale di Spotify RADAR, che porta sul palco gli emergenti Assurditè, Asteria, Camilla Magli e piazzabologna. Ma anche per l’ambiente. Da sempre sensibili alle tematiche sociali, i Negramaro collaborano con Fondazione Sylva che si occupa di rigenerazione ambientale attraverso la riforestazione del Salento e della Puglia non sono con ulivi, ma con macchia mediterranea, paesaggio originario del tacco d’Italia.

Le date di n20 TOUR e N20 BACK HOME:

9 giugno (data zero) Parco della Pace di Servigliano (FM)

(FM) 13, 14 e 16 giugno Terme di Caracalla a Roma

19, 21 e 22 luglio Teatro Greco di Siracusa

12 agosto N20 BACK HOME Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LECCE)

(LECCE) 22, 23, 24 settembre Arena di Verona

Per coronare i festeggiamenti, Sugar pubblica in edizione limitata, con esclusivo sticker N20 gli LP “Anniversary Edition”, tutti gli album della discografia dei Negramaro. L’artwork di ogni prodotto è una rivisitazione dell’iconica immagine originale, riproposta al suo interno. Tutti i vinili conterranno un estratto del testo di un loro brano: unendo le frasi si comporrà una poesia che contribuirà a rendere i vinili unici.

Per l’evento di Lecce è possibile prenotare il viaggio andata e ritorno in autobus direttamente dalla piattaforma BusForFun qui. Sarà inoltre possibile prossimamente, tramite la piattaforma Parkforfun.com, prenotare il proprio posto auto. La gestione dei parcheggi è di competenza di ParkForFun sia per il coordinamento sia per la gestione online ed onsite delle aree parcheggio nelle vicinanze della venue dell’evento (Aeroporto di Galatina – LE). Per tutte le informazioni: www.magellanoconcerti.it e www.friendsandpartners.it.

