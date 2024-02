Dopo essersi dedicata alla sperimentazione tra generi e sonorità diverse, Beba torna alle origini con ‘Dentro di me’ prodotto da Rossella Essence e Marco Marra.

Dopo un periodo di sperimentazione, in cui si è avvicinata a sonorità e generi musicali diversi, Beba è pronta a tornare alle origini. Venerdì 23 febbraio esce, infatti, il nuovo singolo Dentro di me (Epic/Sony Music Italy), un pezzo puramente in chiave rap prodotto da Rossella Essence e Marco Marra.

Cover da Ufficio Stampa

Il brano parla del dualismo che vive dentro di lei, grazie alla metafora della bambina contrapposta alla guerriera e di come queste due “anime” non debbano “lottare”, per stare bene, ma co-esistere. La bambina rappresenta le insicurezze e la vulnerabilità, la guerriera, invece, la grinta e il bisogno di rivalsa. La canzone racconta una vera e propria storia: la sua.

La giovane artista ripercorre, così, le tappe della carriera artistica, tra fragilità e momenti “bui”. Il tutto narrato attraverso sonorità prima più delicate e via via sempre più incalzanti, unite da un ritornello banger.

Punto fondamentale per l’artista, da cui ripartire per ritrovare sé stessa, è il rinnovato sodalizio con Rossella Essence, che fin dagli inizi ha fatto parte del suo percorso musicale e dei suoi primi successi, rappresentando così nuovamente l’unico duo femminile del rap italiano. Dentro di me è dunque una nuova tappa del viaggio di crescita e maturità artistica di Beba, pronta a riprendersi il proprio posto nella scena hip hop femminile italiana.

Foto da Ufficio Stampa