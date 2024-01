Il rapper Baby Gang torna con un nuovo brano, in digitale dal 19 gennaio, e si prepara ai prossimi live nei palasport. Info e biglietti.

Come annunciato sui social, il rapper italiano Baby Gang è pronto a lanciare il nuovo singolo intitolato Hebs, in uscita digitalmente venerdì 19 gennaio. Il brano è il primo singolo dopo gli inediti presenti nell’‘Innocente – Deluxe Edition’ rilasciato nell’ottobre 2023.

Hebs presenta un beat boom bap tagliente e vede Baby Gang raccontare la sua vita, attraverso prigioni reali e metaforiche. Il testo affronta, infatti, tematiche come le etichette sociali basate sull’origine geografica e le opportunità economiche della famiglia, criticando l’ipocrisia e l’invidia di una società che non offre le stesse opportunità a tutti.

Cover da Ufficio Stampa

Dopo un 2023 che lo ha reso il rapper italiano più ascoltato all’estero su Spotify, Baby Gang si prepara ad affrontare un anno ricco di progetti. Con oltre 1,5 miliardi di stream complessivi, 6,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 2,2 milioni di follower su Instagram e 1,5 milioni di iscritti al canale YouTube, il rapper ha guadagnato popolarità non solo in Italia ma in tutta Europa.

E il 2024 vedrà anche l’inizio del tour LA FINE DEL MONDO (prodotto da Trident Music), che inizierà ad aprile con tre spettacoli nei palasport:

27 aprile – Ancora, Palaprometeo

30 aprile – Torino, Inalpi Arena

6 maggio – Assago (MI), Forum

I biglietti sono disponibili su TicketOne e Ticketmaster.

Foto da Ufficio Stampa