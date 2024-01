Finalista di Amici 21, Albe torna venerdì 19 gennaio con il nuovo singolo ‘quando realizzi che non ti aveva capito’.

Albe, cantautore di origini bresciane che ha conquistato la finale di Amici 21, annuncia il suo nuovo singolo, quando realizzi che non ti aveva capito (Warner Music), dal 19 gennaio in digitale. Il brano fa parte del secondo capitolo del nuovo progetto artistico di Albe, iniziato con la pubblicazione di ULTRAS il 1° dicembre.

Ballad sincera che esplora le emozioni legate alla prima delusione d’amore, quando realizzi che non ti aveva capito ha un mood altalenante che riflette gli alti e bassi di una relazione. Il brano è un mix di sensazioni attraverso cui l’artista offre una testimonianza autentica delle sfide emotive affrontate.

Cover da Ufficio Stampa

“È la canzone più personale che io abbia mai scritto – spiega Albe a proposito del nuovo singolo – ed è la trasformazione di un processo emotivo in musica. È un flusso di coscienza che cresce d’intensità insieme alla mia musica, fino ad esplodere sul finale. Nel testo racconto di quanto ci si senta delusi da sé stessi nel momento in cui ci si rende conto che non si è pronti per una storia d’amore. Non è un pezzo radiofonico, non è fatto per far ballare, è una canzone pura. Il brano è nato nella mia camera da letto, e poi prodotto insieme ad Alessandro Gemelli”.

LEGGI ANCHE: — Rondodasosa torna con il singolo ‘Face to Face 2’, dal 19 gennaio

La copertina del singolo presenta la statua di marmo già protagonista della copertina di ULTRAS, questa volta sotto la pioggia e rivolta verso il basso, creando un collegamento visivo tra i due brani.

Foto da Ufficio Stampa