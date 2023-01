Finalmente l’incontro (e il ballo) di Annalisa e Joey Di Stefano

Finalmente è successo: Annalisa ha incontrato Joey Di Stefano e ha ballato con il suo gruppo sulle note di 'Bellissima'.

La saga tra Annalisa e Joey Di Stefano continua, e non potremmo esserne più felici. Il coreografo siciliano è diventato particolarmente celebre sui social negli ultimi tempi per le sue social dance: balli di gruppo con coreografie relativamente semplici (per i social, appunto). A spopolare, tra i tanti video, è stata soprattutto la coreografia sulle note di Bellissima di Annalisa. Sarà che Annalisa ha, di fatto, sfornato un vero e proprio pezzone ma il video in men che non si dica è diventato virale, tanto da essere finito sullo screen della stessa cantautrice.

Per omaggiare tutta questa viralità, Annalisa ha anche pubblicato un video su TikTok in cui appare seduta e con un’ossessione che le frulla nella testa: ovviamente, come tutti noi, la sua ossessione era la coreografia di Joey Di Stefano. Ora, però, l’artista è passata al livello successivo. Perché, insomma, non pensavate che si lasciasse sfuggire l’occasione di ballare un po’?

E così, in un nuovo video, mentre Joey Di Stefano e la compagna Caterina tengono una delle loro lezioni di ballo nella stanza appare improvvisamente Annalisa. E stavolta i due non solo si incontrano di persona, ma ballano insieme la coreografia sulle note di Bellissima. Internet è davvero un posto stupendo.