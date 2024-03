Annalisa, Mahmood e Ghali: è questo il podio radiofonico della settimana. L’artista di ‘Sinceramente’ vola a LA per ricevere il premio “Global Force” a Billboard Women in Music.

Nuovo cambio al vertice della classifica radiofonica della settimana secondo i dati raccolti da EarOne. Dopo Tuta gold e La noia di Angelina Mango, questa volta tocca a Sinceramente di Annalisa essere il brano più trasmesso. La cantautrice ha conquistato, infatti, la vetta della classifica negli ultimi sette giorni, prendendo il posto occupato una settimana da da Angelina Mango (scivolata in quinta posizione). Dopo Mon Amour e Ragazza sola un altro brano di Annalisa raggiunge la vetta dell’airplay dopo aver conquistato le chart ufficiali di vendita e aver ottenuto il Disco di Platino.

Non solo: Sinceramente prosegue il suo successo virale anche su TikTok. Inoltre, con tre singoli nella Top 100 e cinque nella Top 200, oltre che nella classifica ufficiale singoli Fimi/Gfk, Annalisa è l’artista femminile più ascoltata su Spotify. Ed è la prima donna a entrare nella Top 100 globale di Billboard USA.

Foto Kikapress

Proprio il 6 marzo la cantautrice sarà a Los Angeles per ricevere il premio “Global Force” a Billboard Women in Music, evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale. Annalisa sarà in compagnia di artiste del calibro di Karol G, Ice Spice, Charli XCX, Kylie Minogue, fra le altre. L’evento si terrà allo YouTube Theater di Los Angeles e sarà disponibile in streaming il giorno successivo (7 marzo) su billboard.com nella sezione “Women in Music”.

La Top Ten Earone

L’effetto Sanremo si fa sentire anche nel resto della chart radiofonica, con Mahmood e Ghali rispettivamente al secondo e terzo posto. E nei primi dieci posti ci sono otto brani che sono stati in gara al Festival. Un ragazzo una ragazza dei The Kolors si conferma al quarto posto seguito da La noia di Angelina Mango (quinta), I p’ me, tu p’ te di Geolier (sesto) e Apnea di Emma (settima).

Per trovare due canzoni non sanremesi bisogna scorrere la classifica fino all’ottavo posto dove Training Season di Dua Lipa (+4) precede Yes, and? di Ariana Grande (nono posto, -1). Chiude la Top 10 Vai! di Alfa (decimo posto, +4).

Sinceramente – Annalisa Tuta gold – Mahmood Casa mia – Ghali Un ragazzo una ragazza – The Kolors La noia – Angelina Mango I p’ me, tu p’ te – Geolier Apnea – Emma Training Season – Dua Lipa Yes, and? – Ariana Grande Vai! – Alfa

Foto da Ufficio Stampa / Kikapress