Continua il successo di Angelina Mango che con il nuovo singolo mette a segno il miglior debutto femminile 2023 su Spotify. E il tour è tutto esaurito.

Il singolo Che t’o dico a fa’ di Angelina Mango ha messo subito la quinta marcia e raggiunto il primo posto in classifica iTunes. Non solo: con quasi 200mila stream (197.000 ascolti per la precisione) in un solo giorno, il brano è il miglior debutto femminile solista del 2023, Sanremo escluso.

Online anche il videoclip ufficiale, autentica esplosione di energia e colore, diretto da Asia & Nicola e prodotto da Borotalco.tv. Nel video, Angelina si muove tra le note iniziali e poi esplode in un sound travolgente. Una sorta di rivoluzione, una fuga dal parere degli altri, alla ricerca di sé stessa.

Foto di Andrea Bianchera da Ufficio Stampa WFY

Come se non bastasse, a coronare questo momento fortunato, Angelina può anche celebrare il sold out per tutte le date del Voglia di vivere tour, che per la prima volta la porterà nei club delle principali città d’Italia. Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, include otto appuntamenti live con cui la giovane artista presenterà dal vivo l’album ‘Voglia di vivere’ insieme al singolo Che t’o dico a fa’.

Questi gli appuntamenti SOLD OUT:

12 ottobre 2023 – Napoli (DUEL CLUB)

14 ottobre 2023 – BARI (DEMODÈ CLUB)

16 ottobre 2023 – ROMA (LARGO VENUE)

18 ottobre 2023 – FIRENZE (VIPER THEATRE)

19 ottobre 2023 – TORINO (HIROSHIMA MON AMOUR)

21 ottobre 2023 – BOLOGNA (LOCOMOTIV CLUB)

23 ottobre 2023 – MILANO (MAGAZZINI GENERALI)

26 ottobre 2023 – RONCADE, TV (NEW AGE CLUB)

I biglietti sono disponibili online a questo link.

Foto da Ufficio Stampa