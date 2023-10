In anteprima su Funweek il video di ‘Sassolini’ (Alka Records), il nuovo singolo di Angelae disponibile dal 13 ottobre.

Si intitola Sassolini (Alka Records) il nuovo singolo di Angelae, da venerdì 13 ottobre disponibile in rotazione radiofonica. Il brano è estratto dall’omonimo album di inediti.

I sassolini a cui fa riferimento il titolo del brano sono quelli di Hansel e Gretel e rappresentano i sogni che si inseguono da bambini e che – risvegliandoci adulti – vorremmo vedere realizzati. La canzone diventa un modo per tirare le somme, un dialogo interiore della cantautrice tra la sua parte bambina e quella adulta. Il sound è latin-pop e il brano è caratterizzato, dal punto di vista ritmico, da un progredire zoppicante che vuole sottolineare la fatica dell’avanzare.

«Ho trovato la mia dimensione nel continuare a progredire. – dichiara Angelae – È il mio modo di rispondere alla domanda di Sassolini, dove te ne vai bambina? vado avanti. Per questo motivo ho scelto di estrarre un nuovo singolo».

Angelae, la biografia

Angelae, nome d’arte di Angela Zanonato, cantautrice padovana classe 1990, coniuga l’attenzione al testo e l’interpretazione cantautorale con un sound che spazia tra l’electro-pop e l’R’n’B, appocciando in maniera giocosa la produzione delle voci e delle forme scelte per i brani. Influenzata dall’ascolto dei grandi cantautori italiani, F. De Andrè, I.Fossati, F. De Gregori, L. Tenco, inizia a scrivere i primi testI, spinta dalla necessità di comunicare e di analizzare,in maniera quasi chirurgica, le emozioni e i rapporti umani.

L’incontro provvidenziale con Andrea Barin l’ha spinta nel 2018 a portare in studio il suo primo album di inediti angelae. L’inizio della collaborazione con Alka Record Label porta all’uscita, nel maggio 2021, di Passi Piccolissimi. L’EP è prodotto da Michele Guberti di Massaga Produzioni e di fatto segna un netto cambio nel sound del progetto. Il 2022 vede l’inizio dell’attività live con Anthill booking che porta la cantautrice in giro per l’Italia con oltre 40 concerti in cui spesso condivide il palco con artisti di fama nazionale come Meganoidi, Pier Paolo Capovilla, Omar Pedrini, Alteria, Clan Destino. In uscita il 21 aprile 2023 il nuovo album Sassolini. Il 27 settembre Angelae vince il premio Onda rosa indipendente ideato dal MEI per promuovere le cantautrici contemporanee.