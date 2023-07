In anteprima su Funweek il video di ‘Se Mi Tocchi I Pensieri’, il nuovo singolo di Ambra di Marte, il secondo per Sorry Mom!.

Se Mi Tocchi I Pensieri è il secondo singolo con Sorry Mom! per l’eclettica cantautrice Ambra di Marte dopo il successo del precedente Muoviti. È una canzone fresca ed energica in cui, con l’unione di uno stile funky frizzante e di un testo dal sarcasmo pungente, Ambra Di Marte ci parla di attrazione fisica e mentale attraverso un brano dal sapore estivo e spensierato che si prende gioco degli stereotipi di corteggiamento nei rapporti sentimentali e che farà ballare con il suo groove acceso.

Grazie al suo sound originale ed unico Ambra di Marte con ironia lancia messaggi diretti a tutti che condivide attraverso la sua personalità dirompente. Ad accompagnare la traccia un videoclip ufficiale che anche questa volta porta la firma inconfondibile, e rende ufficiale il sodalizio, con il regista Mattia Bello, in cui si esprime tutta la freschezza e la spensieratezza del brano attraverso le luci e i colori di Burano.

Il regista gioca tra scorci, colori e situazioni divertenti e metaforiche che rendono il sarcasmo del brano ancora più comico ed estivo.

Ambra di Marte, all’anagrafe Ambra Goffi, cantautrice, cantante e performer, una vita dedicata allo studio della musica e dello spettacolo, cerca di inserirsi nel panorama emergente italiano con il suo sound pop-rock e i suoi testi sinceri. Nei suoi brani ama raccontare le proprie esperienze di vita perché vive la musica come unica grande via per la verità.

Muoviti è il suo quarto singolo, primo con Sorry Mom! in cui mette a nudo tutto quello in cui crede facendo convogliare il suo essere cantautrice e femminista. A luglio 2023 è il turno del nuovo Se mi tocchi i pensieri.