Dopo aver emozionato il pubblico del Festival di Sanremo 2024 duettando sul palco, Alfa e Roberto Vecchioni pubblicano la nuova versione di ‘Sogna ragazzo sogna’.

Li abbiamo visti duettare insieme nella serata di venerdì al Festival di Sanremo 2024. Ora, l’emozionante Sogna ragazzo sogna di Alfa con Roberto Vecchioni esce sulle piattaforme digitali. La nuova versione del celebre brano (Artist First e DM Produzioni) del cantautore milanese è, infatti, disponibile all’ascolto da mercoledì 6 marzo. Un inno alla vita datato 1999 e valido oggi quanto allora, quando Alfa ancora non era nato.

Sogna ragazzo sogna continua a essere un sentito incitamento ai ragazzi a non arrendersi mai e ad affrontare con coraggio tutte le sfide che la vita mette davanti. Ed è esattamente ciò che il giovane artista vuole comunicare ai suoi coetanei anche grazie alla strofa inedita che completa il testo originale. La grande forza di quell’esibizione, che ha emozionato tutta Italia, ha rappresentato quasi un passaggio di consegne di alcuni valori dal maestro all’allievo.Inun confronto generazionale fra chi incarna l’esperienza e chi ha ancora molti sogni da realizzare.

L’uscita del brano rappresenta il desiderio di portare avanti questo messaggio e contribuire a far conoscere alle nuove generazioni una perla di uno dei padri storici della canzone d’autore in Italia.

Dopo la partecipazione al Festival, Alfa ha dato il via, dal Forum di Milano sold out, al suo primo tour nei palazzetti. Il tour, prodotto da A1 concerti, prende il nome dal suo nuovo album ‘Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato’ (Artist First) uscito il 16 febbraio sulle piattaforme digitali e il 23 febbraio in formato picture disc.

Di seguito il calendario aggiornato del tour:

05 aprile – Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 06 aprile – Torino , Inalpi Arena

, Inalpi Arena 16 aprile – Napoli , Palapartenope

, Palapartenope 19 aprile – Bari , Palaflorio

, Palaflorio 21 aprile – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 16 novembre – Roma , Palazzo dello Sport NUOVA DATA

, Palazzo dello Sport NUOVA DATA 25 novembre – Milano, Forum NUOVA DATA

I biglietti delle nuove date sono da oggi disponibili in prevendita su TicketOne.

