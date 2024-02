Dopo aver riempito il Forum di Milano, Alfa annuncia nuovi appuntamenti nei palasport anche per l’autunno: il calendario aggiornato.

Periodo di successi per Alfa, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano Vai! che ha già raggiunto la certificazione Oro. Dopo il primo Forum di Assago (MI) sold out, il giovane artista prosegue il viaggio live nei palazzetti con Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato tour per il quale annuncia nuove date.

Grafica da Ufficio Stampa

In attesa delle date di aprile, si aggiungono infatti due nuovi concerti previsti per il 16 novembre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma ed il 25 novembre 2024 al Forum di Milano.

Di seguito il calendario aggiornato del tour:

05 aprile – Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 06 aprile – Torino , Inalpi Arena

, Inalpi Arena 16 aprile – Napoli , Palapartenope

, Palapartenope 19 aprile – Bari , Palaflorio

, Palaflorio 21 aprile – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 16 novembre – Roma , Palazzo dello Sport NUOVA DATA

, Palazzo dello Sport NUOVA DATA 25 novembre – Milano, Forum NUOVA DATA

I biglietti delle nuove date sono da oggi disponibili in prevendita su TicketOne. Prodotto da Artist First, il tour prende il nome dal nuovo album di Alfa, uscito il 16 febbraio sulle piattaforme digitali e il 23 febbraio in formato picture disc. L’album, composto da dieci canzoni legate da un filo conduttore, contiene anche il brano presentato a Sanremo 2024

Foto da Ufficio Stampa