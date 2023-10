Arriva in digitale e in radio il 3 novembre il nuovo brano di Alex Britti, ‘Supereroi’, che unisce influenze blues, pop e rap.

Alex Britti annuncia il nuovo singolo, Supereroi (It.Pop / Believe), già in pre-save e dal 3 novembre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano, scritto e prodotto dallo stesso Britti, presenta un mix di generi musicali, tra cui blues, pop, rap e influenze urban, che fanno da supporto a un testo impegnato e riflessivo.

Sacrificio e tenacia sono i temi nodali del brano, che arriva a distanza di sei mesi dalla release di Tutti come te e Nuda e riflette sul post lockdown. Tra i versi, infatti, una riflessione su come molte persone si sono reinventate e hanno dovuto affrontare le difficoltà economiche e sociali. Una celebrazione delle persone comuni che, nonostante le avversità, continuano a lottare e a essere speciali.

“Ho immaginato tanti ‘supereroi’ reali nel 2020 durante il periodo Covid”, spiega Alex Britti. “Nei due mesi chiusi in casa pensavo non tanto al momento stesso ma a come sarebbe stato il ‘dopo’. Un amico aveva aperto una sala prove pochi mesi prima, un altro amico un forno. Come avrebbero affrontato le spese dell’avviamento dell’azienda, i musicisti, gli attori, i tecnici, le persone della sicurezza? Come avrebbero fatto a pagare la retta della scuola dei figli se non si poteva lavorare? E infatti tante persone sono state costrette a reinventarsi per tirare avanti, improvvisarsi in mestieri diversi, fare azioni non comuni. Tirare fuori energia anche quando sai di non averne più, ecco, ho immaginato questi come i veri supereroi…”.

La canzone rappresenta un’evoluzione dello stile unico di Alex, che continua a sperimentare con suoni distintivi, mescolando influenze differenti. La voce coinvolgente di Alex, poi, accompagnata dalla sua fedele chitarra, trasmette emozioni profonde direttamente agli ascoltatori.

