Certo che sto bene è il nuovo singolo del cantautore torinese che anticipa il sesto album in uscita a novembre per Virgin. Il relativo tour avrà inizio il 24 novembre dall’Hiroshima di Torino.

Certo che sto bene è una risposta un po’ diversa dal solito alla domanda più retorica della nostra quotidianità. È l’andare più a fondo della superficie, il prendersi il giusto tempo per rispondere, il volersi raccontare con sincerità. Certo che sto bene è il nuovo singolo di Alberto Bianco, in uscita venerdì 13 ottobre per Virgin. Ed è anche la traccia che anticipa e dà il titolo al suo sesto disco, in arrivo il 10 novembre due anni dopo il suo ultimo lavoro e a 12 anni di distanza da quel Nostalgina che fin dal suo esordio lo ha consacrato tra le migliori penne della musica indipendente.

Alberto Bianco ha registrato cinque dischi in studio, ha prodotto i primi due di Levante, suona il basso con Niccolò Fabi e – come autore – ha partecipato alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo con il brano interpretato da Giorgia Parole dette male. Ha collaborato con Margherita Vicario, Dente, Colapesce, Roberto Angelini, i Selton e molti atri musicisti della scena indipendente italiana arricchendo e definendo sempre più un suono e una lirica originali e riconoscibili. Il 10 novembre uscirà il suo nuovo album.

Certo che sto bene è l’ideale manifesto del nuovo progetto. Con questo nuovo pezzo Bianco canta la necessità di fare quello che ci piace come antidoto per difendersi da un mondo feroce. E lo mette in pratica nel suo modo, disegnando con lucidità e ritmo leggero ansie e paure del nostro tempo. L’intro che fischietta allegra anticipa la difficoltà dello stare bene, il sound spensierato accompagna l’importanza di mantenere una nostra identità. «Come succede spesso nei miei pezzi, l’argomento spigoloso e doloroso galleggia, anzi surfa, su uno strumentale leggero registrato in presa diretta. – dice Alberto Bianco – In questo pezzo è un po’ come farebbero i Wilco o i Big Thief se incontrassero i Calexico».

Certo che sto bene è una canzone che parla di quanto le ambizioni a volte sembrino decise dagli altri e non da noi stessi. Di quanto sia difficile l’evoluzione personale in un mondo che ci vuole omologati e lontani dal cambiamento. Per questo diventa indispensabile fare, o almeno provare a fare, quello che ci piace. Il nuovo disco di Alberto Bianco sale sul palco delle principali città italiane a partire da novembre. Il tour, organizzato da Locusta, inizia il 24 novembre da Torino (Hiroshima) prosegue poi il 2 dicembre a Milano (Bellezza); il 9 dicembre a Bologna (Locomotiv); il 14 dicembre a Roma (Monk); il 22 dicembre a Bergamo (Druso); e ancora nel 2024 il 13 gennaio Firenze (Glue), il 27 gennaio a Bruxelles (Piola); il 3 febbraio a Pisa (Lumière) e il 10 febbraio a Verona (The Factory).

Alberto Bianco, Certo che sto bene: il testo

Certo che sto bene che sto bene

Non posso dire che qualcosa va male davvero

Ma comunque nella carne ho una spina

Non so bene dove ma punge



China la testa china su un tavolo nero

Cerco di essere quello che ero

Ma è così che vanno le cos

È così che vanno le cose

Quanto è facile sbagliare

Se non fai quello che ti piace

Quando la libertà ti fa paura

Anziché fartela passare

Quanto è facile sbagliare

Quando il mondo è così feroce

Quando la polizia ti fa paura

Anziché fartela passare

Chiaro che l’amore non fattura

Così finisce per non fare una brutta figura

Un bel gioco dura sempre un po’ troppo poco

Lo gridava tuo padre appena tu sorridevi

Cerchi un sogno che poi non si avveri

Per rimanere quella che eri ieri

Lo sai è così che stanno le cose

È così che stanno le cose

Quanto è facile sbagliare

Se non fai quello che ti piace

Quando la libertà ti fa paura

Anziché fartela passare

Quando il mondo è così feroce

Quando la polizia ti fa paura

Anziché fartela passare

Cerco musica tra le parole

L’ora buca in un giorno di sole

Un pomeriggio senza compiti

Cose semplici

L’ambizione è un’autostrada e io sono un cane solo

Quando il mondo è così feroce

Quando la polizia ti fa paura

Anziché fartela passare