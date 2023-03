Si intitola ‘Lunatica’ il nuovo singolo di Shade, prodotto dal team di Itaca e da Jaro: il video è diretto da Federico Santaiti.

Si intitola Lunatica (Epic Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di Shade. Il brano, che anticipa il prossimo progetto discografico dell’artista, è accompagnato dal videoclip ufficiale. Il singolo descrive la relazione con una ragazza dalla faccia d’angelo, ma dai comportamenti imprevedibili e incostanti. Lunatica, appunto. Attraverso le sue parole, Shade racconta nel testo le contrapposizioni e i dualismi tipici di questo tratto caratteriale che a volte porta a sbandare e a cambiare repentinamente direzione.

Tuttavia, grazie a questa sua essenza, la persona di cui l’artista parla non smette mai di essere unica e magnetica ai suoi occhi. Nel brano, inoltre, l’immagine del fiore di loto è affiancata a quella della ragazza amata, un simbolo che rimanda al mondo orientale e che trasmette in maniera perfetta il suo restare a galla anche nei momenti in cui la pioggia rischia di rovinare tutto. Lunatica alterna sonorità differenti, unendo un mood più vintage nel ritornello a un sound attuale, con un ritmo coinvolgente che fa muovere la testa e rimane impresso nella mente sin dal primo ascolto.

Il video, diretto da Federico Santaiti e con la produzione di Overlock, vede protagonisti Shade e la sua ragazza lunatica, affascinante e dai tratti orientali. Sono infatti evidenti i richiami al mondo asiatico, che mettono in evidenza l’immaginario di questa cultura già evocata attraverso la metafora del fiore di loto. Nel videoclip, Shade trasmette perfettamente il messaggio del brano e le molteplici sfaccettature di una donna lunatica, che si propone in vesti ogni volta diverse, nel susseguirsi delle singole scene: sensuale e ipnotica, ma anche composta e riservata.

Con Lunatica, la cui produzione è affidata al team di Itaca e a Jaro, il rapper continua il percorso iniziato con il singolo Pendolari, pubblicato lo scorso 13 gennaio, mostrando uno stile musicale diverso dalle uscite precedenti.