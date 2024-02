Dopo Sanremo 2024, i Santi Francesi annunciano il ‘Club Tour 2024’ anticipato da quattro live speciali già sold out. Date e biglietti.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con L’amore in bocca – e il magistrale duetto con Skin nella serata delle cover –, i Santi Francesi annunciano la tournée nei club. Mario Francese e Alessandro De Santis si preparano, infatti, al CLUB TOUR 2024 che in autunno li vedrà protagonisti in alcune delle venue più importanti d’Italia.

Il tour farà seguito, tra l’altro, a quattro showcase già sold out che il duo terrà in due chiese sconsacrate a Milano e Napoli. Una scelta, sia quella del tour sia quella degli eventi speciali che rispecchia il bisogno degli artisti di tornare a location raccolte. “La prima esigenza è stata quella di ritrovarsi in luoghi piccoli e speciali come le chiese da riempire di poesia, suoni, parole ed emozioni”, spiegano i Santi Francesi.

Locandina da Ufficio Stampa

“Luoghi dove guardarsi negli occhi e confrontarsi con persone che possano condividere le stesse intenzioni. – proseguono – Sanremo ci ha fatti crescere, come una maratona affollatissima che ti spinge a cercarti dentro la verità. Abbiamo provato a raggiungervi attraverso uno schermo, e ora scalpitiamo all’idea di sentirvi vicini, se lo vorrete, anche nei club”.

L’AMORE TORNA. Piccole liturgie musicali

15 e 16 marzo – Milano , Chiesa di San Vittore e 40 Martiri

15 e 16 marzo – , Chiesa di San Vittore e 40 Martiri 20 e 21 marzo – Napoli, Chiesa San Giuseppe Le Scalze

CLUB TOUR 2024

20 novembre – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

(TO), Teatro della Concordia 23 novembre – Padova , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 26 novembre – Firenze , Tuscany Hall

, Tuscany Hall 29 novembre – Bologna , Estragon

, Estragon 03 dicembre – Molfetta (BA), Eremo Club

(BA), Eremo Club 05 dicembre – Napoli , Casa della Musica

, Casa della Musica 10 dicembre – Milano , Fabrique

, Fabrique 13 dicembre – Roma, Atlantico Live

I biglietti sono in vendita su Ticketone.it dalle 14 di venerdì 16 febbraio. L’apertura delle prevendite online sugli altri circuiti e nei punti vendita autorizzati è prevista dalle 11 di mercoledì 21 febbraio.

Foto di Mattia Guolo da Ufficio Stampa