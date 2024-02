Il sold out al Forum di Milano e le nuove date: tutte le info sul tour di Mahmood nel 2024 tra Italia e Europa.

Sarà un anno ricco di appuntamenti per vedere Mahmood in tour. È sold out in appena 24 ore il live al Forum di Milano (21 ottobre 2024) che raddoppia con una seconda imperdibile data, prevista per il 22 ottobre 2024. Si aggiungono inoltre nuovi appuntamenti nei palazzetti italiani: il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli. Le prevendite per la nuova data di Milano saranno disponibili dal 14 febbraio alle ore 16:00, mentre i biglietti per Roma e Napoli saranno disponibili a partire da giovedì 15 febbraio alle ore 12:00. Info biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

La tournée nei palazzetti italiani – prodotta da Friends & Partners – arriverà dopo l’European Tour, 17 date nei principali club europei, che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 maggio e il 18 maggio 2024 (entrambe sold out), e il Summer Tour 2024, che vedrà l’artista protagonista dei festival estivi italiani a partire dal 19 luglio. Per i concerti di Milano nei palazzetti e al Fabrique sono già stati venduti 17 mila biglietti.

NUOVE DATE

21 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano SOLD OUT

22 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano nuova data

27 ottobre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport nuova data

31 ottobre 2024 – Napoli, Palapartenope nuova data

CALENDARIO SUMMER TOUR 2024

in aggiornamento

19 luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse

20 luglio 2024 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

12 agosto 2024 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival – Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 – Forte dei Marmi (LU) – Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto 2024 – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival – Parco Gondar/Pinet

20 agosto 2024 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

21 agosto 2024 – Palermo – Teatro di Verdura

23 agosto 2024 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – Teatro al Castello

CALENDARIO EUROPEAN TOUR

4 aprile 2024 – Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

7 aprile 2024 – Kentish Town Forum, Londra (UK)

8 aprile 2024 – Olympia, Parigi (Francia)

10 aprile 2024 – Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

12 aprile 2024 – Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

13 aprile 2024 – Live Music Hall, Colonia (Germania) SOLD OUT

15 aprile 2024 – Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi) SOLD OUT

16 aprile 2024 – Cirque Royal, Bruxelles (Belgio)

18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania)

21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania)

22 aprile 2024 – Stodola, Varsavia (Polonia)

8 maggio 2024 – Riviera, Madrid (Spagna)

9 maggio 2024 – Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

11 maggio 2024 – Sala Mamba, Murcia (Spagna)

12 maggio 2024 – Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)

17 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

18 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

Prevendite disponibili su www.friendsandpartners.it

Foto di Giulia Bersani