Nuovo ingresso nel programma ‘Up Next Italia’ di Apple Music: è Samuspina, cantautore e producer che di recente ha aperto i live di Tananai.

Apple Music ha annunciato oggi l’ingresso di Samuspina nel programma Up Next Italia, iniziativa che promuove talenti emergenti nel mondo della musica. Samuspina – vero nome Samuel Spina – è un cantante e producer milanese sotto contratto con BMG che, a 23 anni, ha già accumulato diverse esperienze di successo anche a livello internazionale.

Grafica da Ufficio Stampa

L’artista ha commentato l’annuncio dicendo: “Sono super contento ed emozionato di entrare a far parte della famiglia di Up Next Italia di Apple Music. Ogni giorno cerco di ampliare sempre più il mio messaggio, il mio sound e il mio modo di esprimermi per poter avvicinare le persone a me e alla mia musica, e grazie ad Apple Music da oggi diventerà ancora più bello. Che il viaggio abbia inizio!”.

Dopo aver debuttato con il singolo COME SI FA ad aprile 2023, Samuspina ha continuato a presentare la sua musica con brani come CERCAVO TE e SE TI VA durante l’estate. E proprio nei mesi scorsi si è esibito in tre speciali set come artista di apertura per gli spettacoli di Tananai, entusiasmando il pubblico con la sua coinvolgente musica.

A settembre ha rilasciato il singolo È TARDI ORMAI insieme al relativo videoclip, un ritratto dei tormenti giovanili che riflette su tematiche universali di smarrimento e riflessione.

Il programma Up Next

Il programma Up Next Italia fa parte dell’iniziativa globale Up Next di Apple Music, che mira a scoprire e promuovere talenti emergenti. Il team editoriale di Apple Music seleziona attentamente un artista da promuovere, utilizzando la piattaforma per far conoscere al pubblico globale appassionato di musica l’artista in questione.

Samuspina si unisce così ad altri talentuosi artisti nel roster Up Next Italia di Apple Music, tra cui ANNA, Rose Villain, ALFA, Ditonellapiaga, Matteo Crea, MILES e Assurdité.

Grafica da Ufficio Stampa