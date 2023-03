Tutte le foto di Elena Di Vincenzo del concerto del rapper Rondodasosa al Fabrique di Milano il 12 marzo 2023.

Rondodasosa conquista il Fabrique di Milano. Il rapper, parte del Collettivo di San Siro con cui ha pubblicato il disco di platino Seven 700 Mixtape, il 12 marzo 2023 ha infatti infuocato il pubblico del Fabrique. Rondodasosa, all’anagrafe Mattia Barbieri, è un artista di Milano classe 2002 cresciuto nel quartiere popolare di San Siro. Storytelling personale, energia e fame di prendersi tutto sono le tre componenti principali che scorrono nel suo DNA, qualità riconosciute da tutto il collettivo e label RM4E con cui pubblica i primi singoli. Il mix stilistico fra i suoni della UK drill e il linguaggio del rap della propria generazione lo inserisce di diritto fra i nomi più interessanti della scena italiana e non solo a soli diciotto anni.

Ad ottobre 2020 pubblica Giovane Rondo, il suo EP d’esordio per RM4E/Warner Music Italy interamente prodotto da AVA. È il primo ep digitale ad aver ottenuto la certificazione Oro, raggiungendo il Platino nel 2022. Al primo Ep seguono poi numerose collaborazioni internazionali, fra cui quella con il rapper di Londra Central Cee nel brano Movie e con Tion Wayne, artista capofila dell’hip hop inglese che ha scalato le classifiche di vendita in Inghilterra con BODY x Russ Millions, che lo ha scelto insieme a Capo Plaza per un esplosivo remix del brano.

A maggio 2022 esce Seven 7oo Mixtape, progetto che riunisce tutto il collettivo milanese di San Siro – Zona 7 composto da Rondodasosa, Sacky, Vale Pain, Neima Ezza, Keta, Kilimoney, prodotto interamente da Nko. L’album è trainato dalla posse track Seven 7oo, apripista del progetto e ad oggi certificata Platino.

Foto di Elena Di Vincenzo