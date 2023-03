Dopo il successo della prima edizione che ha raccolto 100.000 euro devoluti a Fondazione CESVI, ecco Il Ritorno del Concertozzo.

Dopo il successo della prima edizione, Elio e Le Storie Tese, il Trio Medusa e CESVI annunciano Il Ritorno del Concertozzo. L’appuntamento è per il 2 luglio in Piazza Martiri a Carpi (Modena) e le prevendite sono già aperte su TicketOne.

Per dare più visibilità alle band emergenti, il Concertozzo sarà anticipato il 1° luglio dal Concertozzino, una serata nel Piazzale Re Astolfo a Carpi dove si esibiranno artisti selezionati da Elio e le Storie Tese (ingresso libero). Alcune di queste band suoneranno anche il 2 luglio in apertura del concerto di Elio e le Storie Tese.

«Dopo il clamoroso successo del Concertozzo a Bergamo, pensavamo di avere raggiunto l’apice del piacere. – raccontano Elio e le Storie Tese – Nulla sembrava più entusiasmarci, a parte la prospettiva di accompagnare i nipotini al parco mentre la vecchiaia lentamente ma inesorabilmente divorava le nostre carni. Ma poi… vedevamo Mangoni, una persona molto più anziana di noi, che cantava con passione per i social, per Radio Deejay, per tutti i suoi fan, per cani e porci. E questa sua passione ci ha convinto che avremmo potuto realizzare una cosa ancora più migliore del Concertozzo. Così abbiamo deciso di tornare di nuovo tutti insieme sul palco, perché sul palco si sta bene. E anche perché con il Ritorno del Concertozzo possiamo puntare i riflettori sulle band emergenti che ci piacciono. Quindi viva il Ritorno del Concertozzo, che dura un giorno in più e che fa felici ancora più esseri umani!».

Il Ritorno del Concertozzo: parte del ricavato a Casa del Sorriso

Parte del ricavato verrà devoluto sempre a CESVI per sostenere Casa del Sorriso. Si tratta di un programma dedicato a bambini e giovani donne in situazione di emarginazione e disagio, finalizzato alla promozione dei loro diritti fondamentali. Il programma prevede luoghi fisici, in cui vengono erogati servizi, ma anche progettualità mirate a costruire percorsi di protezione e rendere le persone accolte artefici del proprio futuro. Attualmente CESVI gestisce 5 Case del Sorriso in Italia e 7 nel mondo.

Media partner Radio Deejay, che trasmetterà in diretta il Concertozzo del 2 luglio. L’evento è prodotto e organizzato da Hukapan (www.hukapan.it)e Imarts (www.internationalmusic.it), in collaborazione con Comune di Carpi.