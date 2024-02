C’era una volta il cinema, nel nuovo podcast Sytorytel Andrea Vailati e Giovanni Pascali ripercorrono la storia della mitica settima arte

L’audio è sempre più al centro del mercato editoriale, un nuovo media per narrare storie e raggiungere nuovo pubblico. Storytel Italia a marzo è anche sponsor di BookPride, fiera nazionale dell’editoria indipendente,dove sarà presente con un evento per rispondere alla domanda: come si legge un audiolibro in multivoice? Sabato 9 marzo alle 11.30 in Sala Ottawa presenterà infatti un reading live di Divini Rivali con la booktoker e attrice Martina Levato e Dario Sansalone, attore e doppiatore.

Storytel, le uscite di marzo

Con un’offerta di oltre 600 mila titoli, fin dal 2018 Storytel Italia ha investito in un catalogo di audiolibri di qualità per i suoi abbonati.

Tra le uscite di questo mese, disponibili in esclusiva dal 1° marzo: l’audiolibro della novella di Arthur Schnitzler, Doppio Sogno, letta da Eduardo Scarpetta (Emons Audiolibri); dal 6 marzo invece Tutta la vita che resta, il nuovo romanzo di Roberta Recchia – letto da Valentina Tarozzi – che narra di «uno strappo che sembra impossibile da ricucire e di una famiglia che, nel corso degli anni, ritrova la strada» (Rizzoli); e Doveva essere il nostro momento, un romanzo – letto da Riccardo Ricobello e Viola Graziosi – in cui l’autrice Eleonora Caruso mette in scena le paure, i desideri e i fallimenti di due generazioni (Mondadori).

E ancora dal 13 marzo, La zona d’interesse di Martin Emis (Einaudi), libro da cui è tratto proprio il film di Jonathan Glazer candidato agli Oscar, letto in audio da Andrea Failla; dal 20 marzo: Il femminismo non è un brand, una riflessione dell’autrice Jennifer Guerra sul femminismo come fenomeno di massa e le contraddizioni del mondo di oggi, audiolibro esclusiva Storytel, letto dalla stessa Guerra (Einaudi); e al 27 Il dolore non esiste, romanzo autobiografico – letto da Sabrina Impacciatore – in cui Ilaria Bernardini indaga sulla famiglia, l’amore e la nostalgia per provare a celebrare tutto, anche quello che fa male (Mondadori).

Infine, in esclusiva, dal 29 marzo La pasticciera di mezzanotte, il capitolo finale della serie sui cinque sensi di Desy Icardi, letto da Federica Toti (Storyside) e Yara di Giuseppe Genna, letto da Francesco Montanari.

I podcast originali

Nell’ottica di una continua ricerca di contenuti sempre nuovi e originali, a partire dal 6 marzo uscirà anche C’era una volta il cinema, il nuovo podcast originale in esclusiva Storytel in cui Andrea Vailati e Giovanni Pascali, il cuore di ArteSettima, ripercorreranno alcuni momenti chiave della mitica settima arte, per far scoprire la storia del cinema attraverso gli aneddoti più incredibili di alcune delle sue personalità più emblematiche.

Dalla complessa relazione tra Disney e Studio Ghibli ai retroscena dei grandi maestri come Quentin Tarantino, Federico Fellini e Charlie Chaplin, passando per aneddoti storici su Gianni Minà e Robert De Niro, o sull’incredibile racconto che vede coinvolti contemporaneamente Stanley Kubrick, i Beatles e il Signore degli Anelli, ognuno degli 8 episodi offre un’esperienza avvincente e immersiva. Pronti a rivivere la magia del cinema?