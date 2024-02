Dal 13 febbraio è disponibile su Spreaker ‘A spicchi’: prima ospite Giovanna Castiglioni, figlia del designer e architetto Achille.

Si intitola A spicchi il nuovo podcast prodotto e ideato da Linkiesta Gastronomika in collaborazione con Petra Molino Quaglia. Nel corso di sei puntate, la Direttrice Anna Prandoni racconterà l’evoluzione del gustoso e affascinante mondo della pizza insieme a ospiti dal mondo dell’arte e della cultura. Si parte con il primo episodio – da martedì 13 febbraio su Spreaker – insieme a Giovanna Castiglioni, figlia di uno dei più grandi designer e architetti italiani, Achille Castiglioni.

“La collaborazione tra Petra Molino Quaglia e Linkiesta Gastronomika rappresenta un ulteriore passo per portare il dibattito intorno alla cucina italiana a un livello ancora più alto”. Così Piero Gabrieli, Direttore Marketing di Petra Molino Quaglia. “Desideriamo esplorare nuove tendenze e campi semantici, raccontando come la pizza non sia un semplice piatto da consumare fine a se stesso, ma abbia dei legami con numerosi aspetti culturali che riguardano la realtà in cui viviamo”.

I progetti in collaborazione tra Petra Molino Quaglia e Linkiesta Gastronomika continuano in La Dolce Via, una web serie disponibile prossimamente su Instagram dedicata alla cultura pasticciera italiana. Un viaggio in quattro territori (Lombardia, Lazio, Sicilia e Piemonte) da un punto di vista prettamente “dolce”.

A spicchi: Il primo episodio

Nella puntata inaugurale, davanti a una pizza, la padrona di casa e la sua ospite si sono mosse tra curiosità e ispirazioni di Achille Castiglioni grazie alla voce della figlia. Si parla, dunque, di creatività, di come gli oggetti abbiano cambiato la vita delle persone. Ma anche di cosa significhi essere la figlia di Achille Castiglioni, senza trascurare il legame tra la gastronomia e il grande maestro del design italiano.

È a lui che si devono infatti molti strumenti utili per la cucina – realizzati in collaborazione con l’azienda Alessi – come i bicchieri per il vino (orseggi), le dry (posate) e lo sleek (cucchiaio per barattoli). Tanti oggetti da lui ideati sono nati infatti per il cibo, con una particolare attenzione all’innovazione dei dettagli.

I nuovi episodi di A spicchi sono disponibili ogni mese, fino a luglio, su Spreaker. Nel prossimo episodio, ospite d’eccezione, Virna Toppi (prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano) che con Anna Prandoni indagherà il legame tra pizza e danza. Per tutte le informazioni su Farina Petra®.

