La factory OnePodcast partecipa alla fiera della piccola e media editoria con quattro dei suoi prodotti più ascoltati

Da mercoledì 6 a domenica 10 dicembre 2024, OnePodcast, la content factory da 15 milioni di streaming al mese, è tra i protagonisti della fiera nazionale della media e piccola editoria Più Libri più Liberi di Roma promossa dall’Associazione Italiana Editori, con quattro appuntamenti per gli appassionati di podcast all’Arena Repubblica-Robinson, che spaziano tra generi diversi, dal Crime all’Infotainment, dal Comedy all’Inchiesta giornalistica.

Miti da sfatare, un incontro per le scuole

Si parte mercoledì 6 dicembre alle ore 14.30 con la presentazione di “MITI DA SFATARE” con Emilio Silvestri, ideatore insieme a Francesco Martinelli del daily podcast che smonta falsi miti e fake news, ispirato all’omonima pagina Instagram seguita da oltre 500mila follower. L’incontro, moderato da Angelo Melone, sarà dedicato in particolare al pubblico delle scuole, per una riflessione sulle origini storiche e culturali di alcuni falsi miti e sull’importanza di mettere in dubbio le proprie certezze, attraverso la ricerca di fonti attendibili ed evidenze scientifiche.

Tintoria, tanti premi e ospiti prestigiosi

Venerdì 8 dicembre alle ore 16.00, grande attesa per Daniele Tinti e Stefano Rapone, protagonisti del celebre comedy podcast “TINTORIA” costantemente ai vertici delle classifiche dei podcast più ascoltati in Italia e vincitore di numerosi riconoscimenti tra cui il prestigioso Premio Internazionale di Satira Forte dei Marmi. L’incontro, moderato da Eva Milella, sarà l’occasione per ripercorrere la storia del podcast, punto di riferimento del genere comedy con oltre 180 puntate all’attivo e più di 35 milioni di visualizzazioni complessive, che negli anni ha ospitato personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura da Alessandro Cattelan a Madame, da Rocco Tanica a Marco Cappato, da Piero Pelù a Francesco Costa, da Linus a Pietro Sermonti, raggiungendo un pubblico di appassionati sempre più ampio che gli è valso anche il prezioso premio del pubblico Amazon Music de IL POD.

Disobbedisco, il viaggio della coraggiosa Sibilla

Gli ultimi tre mesi di vita di Sibilla Barbieri e il racconto della sua battaglia per il diritto al suicidio assistito in Italia sono al centro dell’incontro di sabato 9 dicembre alle ore 16.30, moderato da Mauro Favale, con Valentina Petrini – autrice del podcast “DISOBBEDISCO – SIBILLA BARBIERI, L’ULTIMO VIAGGIO PER LA LIBERTÀ” – e Vittorio Parpaglioni, figlio della nota regista e sceneggiatrice romana morta in Svizzera lo scorso 31 ottobre tramite suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia, personale e politica, per il riconoscimento del diritto a morire a Roma, a casa sua. Una storia di coraggio e di disobbedienza civile raccontata nel podcast dalla voce della stessa Sibilla Barbieri e attraverso le testimonianze di chi è stato al suo fianco nella sua battaglia: oltre al figlio Vittorio Parpaglioni, l’ex senatore radicale Marco Perduca e Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni.

Dee Giallo, un grande classico sempre al top

Chiude la serie di incontri OnePodcast a Più Libri Più Liberi, domenica 10 dicembre alle ore 14.30, il maestro del noir Carlo Lucarelli, voce e autore di “DEE GIALLO”, podcast crime tra i più ascoltati d’Italia, dove lo scrittore e conduttore ripercorre incredibili e appassionanti storie vere, piene di snodi e colpi di scena e dai finali sorprendenti; storie misteriose e surreali, che stupiscono, commuovono, divertono o fanno arrabbiare.

L’appuntamento con i podcaster di OnePodcast è all’Arena Repubblica-Robinson @ Più Libri Più Liberi (La Nuvola – viale Asia 40/44 – Roma). Informazioni sul sito del festival: https://plpl.it/