‘No Talent’: Ezio Greggio conduce il podcast in cui l’unico requisito richiesto per partecipare è non avere talento.

Nell’epoca in cui il fenomeno dei 15 minuti di celebrità – come profetizzato da Andy Warhol – si è trasferito dai palcoscenici televisivi alla viralità sui social, nasce No Talent. Oggi – l’era in cui il web è paragonabile alla televisione – non sorprende trovare questi 15 minuti di successo prevalentemente sui social, con like e commenti a fare da valuta di popolarità. Instagram, TikTok e in parte Facebook diventano i palcoscenici per gli audaci partecipanti di No Talent, un podcast disponibile su tutte le principali piattaforme, prodotto da Dr Podcast, un’Audio Factory internazionale con sede a Londra e studi di registrazione nelle principali capitali europee. Il podcast è offerto dal Gruppo SELEX, uno dei principali player nel retail italiano con una quota di mercato del 15,1% e un’ampia offerta di 7.700 prodotti a marchio, sia alimentari che non.

Condotta da Ezio Greggio con la partecipazione di Marco Salvati, questa produzione ribalta i cliché dei talent show tradizionali, offrendo uno spazio dove l’unico requisito richiesto è NON avere talento. Le esibizioni si compongono di imitazioni approssimative, doti canore discutibili e barzellette imbarazzanti. Il podcast cerca di dimostrare che il talento, a volte sovraesaltato, può essere affrontato con ironia, rivelando che c’è spazio per tutti, soprattutto per il divertimento.

No Talent: tutti gli episodi

La serie si apre con l’episodio Fischi e Fiaschi, con Franco Gioia e Duracell, già noti per le loro esibizioni virali sui social. La loro performance su brani come Asereje e Billie Jean dimostra come anche i meno talentuosi possano brillare. Segue Donne, Astrologia a Motori con Elisa Mazzucchelli, celebre Miss Motori di Avanti un altro, e Ivana Di Cosmo, conosciuta sui social come Ivanah (con la H), che conduce un viaggio astrologico focalizzato sulle corna. Il terzo episodio, Stonando un Invito, è dedicato a Enrico Arlandini, che svela un lato inaspettato del suo talento musicale e lancia un appello per trovare l’anima gemella.

La serie continua con Le Luci rosse del Doppiaggio, dove Reytahn (Gabriele Reitano), aspirante doppiatore e imitatore, cerca di creare il trailer perfetto per No Talent Show. Segue Un artista o un camaleonte? con Ray Sugar Sandro (Sandro Micolucci), pittore, cantante, attore, showman e stilista fai-da-te che si esibisce con performance stravaganti. L’episodio successivo, Tutto quello che c’è dentro, vede Marco Andrea Galasso, conosciuto come Ruttarello, sfidare il record di potenza del rutto, offrendo un’esibizione da 118 decibel.

Federico Antoine e Diego Ponessa, protagonisti di Lirica Metropolitana, portano rispettivamente le loro esibizioni spaventose sui mezzi pubblici e la voce unica nel podcast. Concludono la serie Gennaro Currarone, animatore napoletano, e Tony Rea e Mattia Cerrito, celebri su TikTok per le loro particolari esibizioni. No Talent è disponibile a questo link.