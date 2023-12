Nel nuovo appuntamento con la seconda stagione del podcast sulla maternità, Diletta Leotta si confronta con Francesca Sofia Novello.



Dopo l’esordio con Federica Pellegrini, prosegue Mamma Dilettante 2 e nel secondo appuntamento del suo podcast Diletta Leotta incontra Francesca Sofia Novello. Nel salotto della speaker radiofonica e conduttrice, la compagna di Valentino Rossi racconta la sua esperienza di mamma della piccola Giulietta ma il pubblico scoprirà anche qualche curiosità proprio sul rapporto di amicizia tra le due protagonsite.

“Francesca è stata la prima a sapere della mia gravidanza”, confessa in apertura Leotta. “Eravamo entrambe a un evento durante la Fashion Week – prosegue Novello – A tavola ci sediamo di fianco e quando servono l’antipasto con un piatto di prosciutto crudo vedo Diletta che inizia a guardarsi intorno incerta sul da farsi. E non mangia niente. Poi passo l’ora e mezza successiva a rispondere alle domande di Diletta sul parto e post-parto. E lì mi sono insospettita”.

Foto da Ufficio Stampa

Quindi, Francesca Sofia torna indietro nel tempo. “Ho scoperto di essere incinta di giovedì, ma non l’ho subito detto a Vale perché aveva una gara il weekend successivo. Dopo aver ben figurato durante la qualifica, la domenica però Valentino cade e quando si ritrova nella ghiaia decide istintivamente di ritirarsi dall’attività agonistica. Nella sua testa quello è stato il momento in cui ha deciso di ritirarsi. E così, quando la domenica sera è tornato a casa, mentre io gli confidavo del mio stato interessante, lui mi rivelava la sua decisione di smettere”.

“Nello stesso momento ci siamo rassicurati a vicenda. Giulietta è poi nata il 4 marzo 2022, la domenica in cui iniziava il primo Mondiale della MotoGP senza Valentino Rossi – ricorda ancora Novello – Vale ha guardato la prima gara lontano dalla pista con la bimba in braccio”. E la piccola pare proprio avere un debole per i motori. “Giulietta ha nel DNA la passione per la moto. Un po’ perché ovviamente in casa abbiamo le moto, i caschi, un po’ perché il sabato va al ranch, dove guarda le prove, i piloti, si siede in mezzo agli altri in fase di brainstorming. Non gliel’ha insegnato nessuno. È una cosa che lei ha naturalmente. Magari un giorno sarà lei la prima campionessa nella storia della MotoGP”.

LEGGI ANCHE: — Federica Pellegrini a ‘Mamma Dilettante 2’: «Lo sport rende le persone migliori»

Infine,il progetto di allargare la famiglia. “Giulietta sicuramente avrà un fratellino o una sorellina”, afferma Francesca ai microfoni di Mamma Dilettante. “Io sono cresciuta con mia sorella ed ho avuto la fortuna di condividere tutto con lei. La condivisione è una cosa che fa la differenza nel processo di crescita. Sarà vero ancora di più per Giulietta, che è la principessina di casa”.

Il podcast e vodcast condotto da Diletta Leotta è disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. La nuova stagione, composta da dieci episodi inediti, è prodotta da Dopcast ed con nuove puntate ogni lunedì e giovedì.

Foto da Ufficio Stampa