Un viaggio attraverso le imprese, le decisioni importanti e gli sbagli di 5 leader che hanno segnato epoche, eventi e trasformazioni.

«Ci troviamo immersi oggi in un periodo storico in cui manca la leadership. Per ricostruirla cerchiamo di capire gli esempi che in passato hanno funzionato. Cosa possono insegnare ai leader di oggi?», Maurizio Molinari per il suo nuovo podcast Lezioni di Leadership – Insegnamenti ed errori di grandi protagonisti nella nostra storia, prodotto da OnePodcast, ripercorre le imprese e le azioni positive e negative di 5 celebri figure del passato per aprire una riflessione su un tema cruciale che caratterizza la nostra contemporaneità: l’assenza di leadership in Europa e in generale nell’Occidente.

Nel corso della storia a guidare le rivoluzioni e le trasformazioni sono stati grandi leader, personaggi molto diversi fra loro che nel bene e nel male hanno segnato intere epoche: Mosè, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Eleanor Roosevelt e Osama Bin Laden sono i 5 volti storici selezionati da Molinari, esempi universali e fuori dal tempo per esplorare le lacune odierne attraverso un’analisi del passato.

Da Mosè a Bin Laden, i leader esaminati da Lezioni di leadership

Mosè è stato il primo ad insegnarci come dalla schiavitù si può passare alla libertà: ha sfidato il Faraone liberando un intero popolo dalla schiavitù e guidandolo verso la Terra Promessa, portando a termine un’impresa apparentemente impossibile. Abraham Lincoln, il presidente che ha abolito la schiavitù e vinto la guerra di secessione americana: un vero leader senza il quale l’America non avrebbe mai sanato le sue ferite. Winston Churchill che,nel 1940 durante la Seconda Guerra Mondiale, solo contro tutto e tutti cambia il corso della storia: senza di lui le democrazie non sarebbero riuscite a resistere a Hitler. E ancora, Eleanor Roosevelt che ha dedicato la sua intera vita a una sola missione: far approvare dalle Nazioni Unite la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, affinché le atrocità della Seconda Guerra Mondiale non si ripetessero. Una donna che, emancipandosi dal ruolo di First Lady, ha conquistato il popolo americano.

Leadership positive, ma anche leadership capaci di catapultare il male nel nostro tempo, come nel caso di Osama Bin Laden, il principe del terrore, che alla guida dell’organizzazione terroristica al-Qaeda ha saputo costruire un esercito di seguaci senza scrupoli, portando la guerra sul territorio del nemico e sconvolgendo il mondo.

