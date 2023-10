Il podcast, disponibile su tutte le piattaforme gratuite, trasporta gli ascoltatori nel fantastico mondo di Nicoletta, la “mamma” di Giulia Coniglio, Olga Nuvola e tanti altri

C’è un luogo dove nasce l’immaginazione, dove colore e fantasia dominano incontrastati e piccoli e grandi si ritrovano: è il luogo dove le storie vengono a vivere ed è il mondo di Nicoletta Costa, la celebrata autrice e illustratrice italiana che ha incantato generazioni di lettori giovani e meno giovani con le sue opere.

Quest’anno, si apre un nuovo capitolo nella sua straordinaria carriera, portando i suoi amati personaggi a una nuova forma di espressione: la narrazione. “Le Più Belle Storie di Nicoletta Costa” è un podcast prodotto da Dr Podcast in collaborazione con Chicco, e rappresenta un’opportunità unica per ascoltatori di tutte le età di immergersi nel mondo incantato creato da Costa.

L’autrice, nota per le sue illustrazioni vivaci e i personaggi memorabili come Giulio Coniglio, la Nuvola Olga e l’albero Giovanni, ora offre un nuovo modo di entrare in contatto con le sue creazioni. Il podcast presenta cinque puntate originali, ciascuna delle quali prende vita grazie alla voce stessa di Nicoletta Costa.

Ma non si tratta solo dei personaggi che conosciamo e amiamo; questa serie offre anche l’opportunità di scoprire alcune storie meno conosciute ma altrettanto affascinanti. Tra i nuovi protagonisti ci sono la Maestra Margherita, che ha una passione per le patatine fritte e i biscotti al cioccolato, la principessa dispettosa con la sua predilezione per gli scherzi a mamma e papà, la principessa dei gatti Marianna, la supernonna di Gaia, e gli inseparabili amici Orso Otto e Gino Pinguino di “Due Amici in Viaggio”.

Questo podcast rappresenta un’opportunità unica per i fan di Nicoletta Costa e per chiunque voglia scoprire il suo mondo incantato. Le storie, narrate con calore e coinvolgimento dalla stessa autrice, catturano l’immaginazione e trasportano l’ascoltatore in un regno di avventure e emozioni.

Nicoletta Costa e le sue storie: ogni lunedì un nuovo personaggio

Gli episodi escono ogni lunedì, garantendo una dose settimanale di magia e ispirazione. La serie è stata prodotta da Dr Podcast ed ha visto la collaborazione del marchio Chicco, da sempre vicino ai bambini e alle famiglie.

Un aspetto particolarmente rilevante del progetto è che Nicoletta Costa ha disegnato personalmente tutte le copertine, mantenendo lo stile unico e inconfondibile che caratterizza le sue opere.

Per Nicoletta Costa, questa nuova avventura rappresenta un modo di raccontare le sue storie diverso da quello a cui era abituata. “Per la prima volta ho raccontato le mie storie con la voce e non con la matita, è stata un’esperienza nuova ed entusiasmante. Un nuovo orizzonte si è aperto e davvero non pensavo che

mi sarei divertita tanto…”, ha dichiarato con entusiasmo.

La prima puntata, uscita il 26 ottobre, è dedicata a “Margherita Maestra innamorata” e ai suoi vivaci alunni di terza elementare. È la storia di una maestra che cerca un marito speciale, ma che alla fine scopre che ciò che conta veramente è la sua felicità. Il 23 ottobre sarà il turno de “La Principessa Dispettosa”, con le sue birichinate a mamma e papà. Seguiranno “La Principessa dei Gatti” il 30 ottobre, “Arriva la Nonna” il 6 novembre e, infine, “Due Amici in Viaggio” il 13 novembre.

Questo podcast rappresenta un nuovo capitolo nell’opera di Nicoletta Costa, offrendo un’esperienza unica che riunisce le generazioni in un mondo di magia, avventure e amore per le storie ben raccontate. Le voci dei personaggi prendono vita attraverso la narrazione appassionata dell’autrice, creando un’esperienza indimenticabile.

Per ascoltare il podcast “Le Più Belle Storie di Nicoletta Costa”, visita il link su Spotify: Link al Podcast