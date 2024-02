La storia di una shitstorm che poteva rovinarle la vita: Samara Tramontana racconta la sua esperienza in 10 episodi

“Sono Samara Tramontana e nel 2022, per colpa del cyberbullismo, stavo per rinunciare a tutti i miei sogni. ‘Fai schifo’, ‘Ammazzati’… parole pesantissime, scritte da migliaia di sconosciuti, che avevano deciso che da quel giorno, per me, la festa doveva finire”. Inizia così il racconto di “OVERPARTY”, il primo podcast della content creator, speaker radiofonica e conduttrice ventenne Samara Tramontana: una serie podcast in 10 episodi, prodotta da OnePodcast e disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming audio. che esplora il fenomeno del cyberbullismo nelle nuove generazioni con interviste a chi l’ha vissuto sulla propria pelle.

Immaginate di svegliarvi, accendere lo smartphone e leggere migliaia di insulti diretti a voi, scritti da tantissimi sconosciuti. Questi messaggi hanno un comune denominatore: contengono tutti l’espressione “”…isOVERPARTY“”: la parte finale di un hashtag che negli ultimi anni viene usato dagli utenti dei social per far partire una shit storm contro un profilo. È una chiamata alle armi, un amplificatore di odio online. Si festeggia perché la festa, per qualcuno, è finita. È quello che è successo a Samara Tramontana, content creator da oltre 2.3 milioni di follower sui social, quando un’altra seguitissima creator, con una live su TikTok, scatenò quell’hashtag contro di lei, che arrivò a oltre 20 milioni di click in pochissimi giorni.

Overparty, il dramma di Samara e la sua rinascita

Un’esperienza dalle conseguenze devastanti, che la portò a isolarsi per mesi sotto il peso degli insulti ricevuti, non solo sui social ma anche nella vita reale, e dalla quale è uscita solo grazie all’aiuto e alla vicinanza della sua famiglia e di pochissime persone. Tra queste il suo ex fidanzato, Christian Daloi, ospite del primo episodio del podcast dedicato alla storia personale di Samara.

Il racconto prosegue negli episodi successivi con le storie di tanti ospiti che hanno vissuto esperienze simili, toccando le numerose forme che può assumere l’odio online ed esplorando tematiche tristemente attuali, dal sessismo al bodyshaming, dal razzismo all’abilismo finoall’omolesbobitransfobia. Tra gli ospiti di Samara, tanti creator e attivisti digitali appartenenti alla GenZ, come Giada Smania (Vacca Power), Aurora Celli, Kiné Ndoye, Giuliana Florio, Charlie Moon, Iris Di Domenico, Raffaele Capperi, ma anche i genitori di Samara – che racconteranno il loro punto di vista sulla vicenda che l’ha colpita – e Paolo Picchio, padre di Carolina, morta suicida a 14 anni nel 2013 e considerata la prima vittima di cyberbullismo in Italia.

“Questa è la mia storia e quella di tante vittime”

“Overparty rappresenta un pezzo del mio cuore. È la mia storia, ma non solo. È la storia di tante vittime di bullismo che, come me, si sono sentite almeno una volta perse nel vuoto senza sapere come uscire da quel tunnel in cui sembrava impossibile cogliere uno spiraglio di luce – racconta Samara -. Io quella luce l’ho trovata dentro di me e ho deciso di usare la mia testimonianza e quella di altre vittime per combattere quel brutto mostro. Spero davvero che attraverso queste storie i bulli capiscano che non si tratta di un gioco, non lo è mai stato”.

Nata nel 2003 in un paesino del lodigiano, Samara Tramontana, fin da piccola coltiva la passione per la creazione di video su YouTube per puro divertimento. Grazie a TikTok e all’ingresso nella Stardust House, la sua popolarità esplode e il suo profilo diventa virale. Attualmente è seguita da circa 1.6 milioni di follower su TikTok e 700k su Instagram. Oltre ad essere una talent di punta di Stardust, è conduttrice per RDS Next con cui è stata protagonista dell’RDS Summer Festival, figurando tra gli host principali dell’evento, e nel 2023 ha debuttato sul piccolo schermo con la conduzione di “Aspettando Ciao Darwin“, programma di approfondimento in onda su Mediaset Infinity.

Chi è Samara Tramontana

Attraverso i suoi canali e progetti, Samara diffonde messaggi positivi di woman e self empowerment, condannando patriarcato, bullismo e cyberbullismo. La sua sensibilità verso queste tematiche cresce nel 2022, quando affronta una difficile shit storm sui social, subendo insulti misogini e atti di cyberbullismo per diversi mesi. Dopo un periodo di pausa, torna più determinata che mai, dedicandosi al suo lavoro e alle sue passioni. Pubblica il suo primo romanzo, “Sette” (Mondadori, 2023) ispirato alla sua storia, e successivamente inizia la sua collaborazione con OnePodcast per creare una serie podcast in cui condividere la sua testimonianza, insieme ad altri talenti che hanno vissuto esperienze simili, con l’obiettivo di denunciare e combattere questo drammatico fenomeno sociale.

“OVERPARTY”, è un podcast di e con Samara Tramontana, scritto con Chiara Pagliaccia, responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione OnePodcast. Il primo episodio – “La mia storia”, con Christian Daloi – è disponibile sull’app OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast).