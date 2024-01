Dopo le puntate con Andrea Delogu, Vanessa Villa e Laura Inghirami, da oggi è disponibile in audio e video il nuovo episodio della stagione 4 del podcast condotto da Margherita Devalle

Dopo le prime tre puntate con Andrea Delogu, Vanessa Villa e Laura Inghirami, da oggi, mercoledì 24 gennaio, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming il quarto episodio della stagione4 di “FATTY FURBA – Lavoro presso me stessa”, il podcast ispirazionale di MARGHERITA DEVALLE, con ospite l’attivista e scrittrice DILETTA BELLOTTI.

In questo episodio, girato nel nuovo salotto a led di Fatty Furba, Diletta Bellotti offre importanti spunti di riflessione su caporalato, diritto al lavoro, transfemminismo, giustizia climatica e racconta cosa significa essere attiviste oggi e di come è cambiata questa figura nel tempo anche in relazione all’utilizzo dei social per veicolare i messaggi.

Nella chiacchierata Diletta offre anche degli spunti pratici su come “diventare attivi” e sul significato di esserlo, aprendosi a testimonianze intime. Ha parlato ad esempio della crisi personale vissuta durante gli studi in Diritti umani e Migrazione alla University of Kent a Bruxelles o dell’importanza illuminante che ha avuto per lei il libro sul caporalato “Ama il tuo sogno. Vita e rivolta nella terra dell’oro rosso” di Yvan Sagnet, fino ad arrivare al racconto di come ha dato vita alla campagna di sensibilizzazione e informazione “Pomodori rosso sangue” e alla protesta performativa “Oro Rosso” al Mercato Comunale Ticinese di Milano.

Diletta ha parlato con Margherita anche della sua esperienza nel collettivo “Fango” e nel coordinamento del Priot Pride, anticipandole inoltre che a giugno uscirà il suo nuovo libro in cui descrive le giornate vissute nell’insediamento informale a Borgo Mezzanone (FG).

Fatty Furba, il podcast

Il podcast dà voce alle storie di personalità che in Italia e in giro per il mondo sono diventate punto di riferimento per se stesse e per gli altri, senza limite di genere e di età.

Sono storie di coraggio, determinazione e fiducia, di coloro che stanno portando un cambiamento nel mondo in cui viviamo. La condivisione delle esperienze degli ospiti del podcast diventa fonte di ispirazione e di motivazione per gli ascoltatori, accompagnandoli nei loro percorsi di crescita e realizzazione personale, nel segno di un futuro più inclusivo, empatico e sostenibile per tutti.

Questa nuova stagione porta con sé una importante novità: per la prima volta è anche in video!

Il podcast “FATTY FURBA” arriva ad un momento di svolta: gli ascoltatori hanno la possibilità di immergersi totalmente nel mondo Fatty Furba vivendo le conversazioni in maniera più immersiva.

Fantastudio, hub creativo al femminile nel quartiere Stadera a Milano, diventa la nuova casa di “FATTY FURBA – Lavoro presso me stessa” stagione4: scelta questa non casuale ma dettata dalla condivisione di valori come l’inclusione, la body positivity, l’empowerment femminile e la valorizzazione del quartiere che caratterizzano “FATTY FURBA”.

Con Margherita Devalle (scrittura, conduzione, audio editor) hanno collaborato Margherita Mazzera (Project Manager), Giulia Trimarchi (Video Editor), Irene Guastella (Photo), Carolina Amoretti (Fantastudio/Fantabody Owner), Francesco Sacco (Audio Sigla), Carola Nava (Logo).