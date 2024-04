Torna il grande successo One Podcast firmato Elisa De Marco: i primi due episodi sul caso Yara Gambirasio

Dopo il successo del lancio della serie podcast “Delitti Invisibili”, la podcaster e youtuber più amata d’Italia, Elisa De Marco, torna con i nuovi attesi episodi di “Elisa True crime”, il podcast prodotto da OnePodcast più ascoltato nel 2023 e costantemente in vetta nelle classifiche italiane.

Una nuova stagione in cui Elisa ripercorre e approfondisce alcuni dei più discussi e conosciuti casi italiani di cronaca nera, che hanno diviso, e continuano ancora oggi a dividere, l’opinione pubblica del nostro Paese. Crimini efferati, enigmi irrisolti e misteriose sparizioni che hanno riempito le prime pagine dei giornali, i tg nazionali e i programmi televisivi, tra cui alcune storie inedite pensate e scritte appositamente per il formato podcast e di cui Elisa non ha mai parlato.

Elisa True Crime, i primi due episodi su Yara Gambirasio

I primi due episodi, disponibili su OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio, riportano alla luce la tragica storia dell’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, avvenuto il 26 febbraio del 2011 in provincia di Bergamo. Un delitto molto discusso le cui indagini, i vari interrogatori e le analisi del DNA di migliaia di persone hanno portato al nome del muratore Massimo Bossetti. Dopo 13 anni questo delitto continua a far parlare di sé e sulla colpevolezza di Bossetti ci sono ancora tanti dubbi e questioni che dividono l’opinione pubblica.

I nuovi episodi di “Elisa True Crime” sono disponibili sull’app OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio, dove è possibile riascoltare anche tutte le puntate delle scorse stagioni.

La prima stagione è incentrata su storie al femminile, donne killer, donne vittime e donne in cerca di verità, da Ylenia Carrisi a Patrizia Reggiani, da Emanuela Orlandi ad Anna Sorokin; la seconda stagione è dedicata a storie di “celebrities” che dalla cronaca rosa si sono ritrovate sulla cronaca nera, da Marilyn Monroe a O.J. Simpson, dalla piccola reginetta di bellezza JonBenét Ramsey a Brittany Murphy, fino alla setta NXIVM di Hollywood; la terza stagione ha raccontato le storie dei più spietati serial killer made in Usa, da John Wyane Gacy a Ted Bundy, da Richard Ramirez a Charles Manson; la quarta stagione mette al centro le relazioni tossiche, storie di donne, uomini e famiglie intrappolate in relazioni disfunzionali dai risvolti drammatici, da Carol Maltesi a Gabby Petito, da Sherri Papini a Giovanna Comunale.