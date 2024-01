Dopo l’incredibile successo di Elisa True Crime, il podcast più ascoltato secondo Spotify, l’autrice cambia leggermente la ricetta

Di solito squadra che vince non si cambia, ma in questo caso Elisa De Marco, autrice del podcast più ascoltato d’Italia, ha deciso di cambiare un po’ le carte in tavola con la nuova serie Delitti Invisibili – I crimini della porta accanto, pur rimanendo sempre nelll’ambito che l’ha resa celebre.

“Delitti Invisibili – I crimini della porta accanto” è sempre prodotta da OnePodcast e per la prima volta Elisa non sarà da sola a raccontare le vicende: insieme a lei alcune delle voci dei protagonisti, testimonianze e contributi esclusivi per portare alla luce storie nascoste di crimini italiani. Nella sua prima serie originale, ideata scritta e pensata per il formato podcast, l’autrice andrà ad indagare dietro la facciata della tranquilla provincia italiana. «Sembrano tutte cittadine tranquille, sembrano tutte persone comuni, fino a quando il mistero non le avvolge e cambia ogni cosa. Tra silenzi, indizi da decifrare e verità nascoste si sono consumati omicidi che continuano a sollevare domande» racconta Elisa nel trailer del nuovo podcast.

In questa nuova serie Elisa racconta casi italiani poco conosciuti, consumati nel silenzio delle nostre province, «storie che forse non avete mai sentito prima. Insieme a protagonisti e testimoni, vi racconto alcuni degli oscuri segreti di un’Italia che non conoscete». Enigmi, omicidi e sparizioni che sono passati inosservati sui media, vicende che non hanno mai raggiunto le prime pagine dei giornali e non sono arrivati al grande pubblico.

Ogni mese 3 puntate che approfondiscono un caso specifico, arricchite da tante testimonianze.

Delitti invisibili, la prima storia

Al centro del primo Delitto Invisibile, disponibile sull’app di OnePodcast e tutte le piattaforme di streaming audio, la storia di Annalaura Pedron: un misterioso e surreale omicidio che risale al 1988, quando nella tranquilla provincia di Pordenone il corpo senza vita di una donna viene ritrovato nell’appartamento dove accudiva un bambino come baby-sitter. Tante le ipotesi che emergono da una scena del crimine contaminata da indagini poco accurate, che si intrecciano con le vicende della setta Telsen Sao, un movimento spirituale molto discusso, al centro di una storia ricca di colpi di scena, false piste e occultamenti…

“Delitti Invisibili – I crimini della porta accanto”, è un podcast di Elisa De Marco, aka Elisa True Crime, scritto con Ettore Mengozzi e prodotto da OnePodcast. Musiche, montaggio e sound design Riccardo Garifo; coordinamento e cura editoriale Valeria Dalcore e Marco Maisano: supervisione tecnica Gabriele Rosi; responsabile produzione Denny Stucchi. Il primo episodio è disponibile sull’app di OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast).