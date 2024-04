Brenda Lodigiani, Rocco Tanica, Francesco Costa, Alessandra Patitucci e Matteo Curti sono i protagonisti di questo viaggio nel gioco di ruolo più famoso di sempre. Con una sorpresa

Arrivano i nuovi attesissimi episodi di “Dungeons & Deejay”, il podcast di Francesco Lancia prodotto da OnePodcast e ispirato al gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo, disponibile da oggi, giovedì 4 aprile, su OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Il Master Francesco Lancia ha riunito 5 celebrità che non avevamo mai giocato prima a Dungeons & Dragons e li ha trasformati in potenti eroi del fantasy. Brenda Lodigiani, Rocco Tanica, Francesco Costa, Alessandra Patitucci e Matteo Curti sono i protagonisti di questo viaggio all’interno di un universo dalle infinite possibilità dettate dalla loro capacità di improvvisazione per un’avventura mozzafiato tra elfi, mostri e incantesimi.

Tra loro si cela però un volto coperto: il cast, infatti, non è ancora al completo e nei prossimi episodi si unirà a sorpresa al tavolo una nuova giocatrice.

Il divertimento è quindi assicurato nelle nuove coinvolgenti puntate di questa terza stagione, realizzata sempre in collaborazione con Wizards of the Coast, che hafirmato le precedenti stagioni di grande successo e tutti i nuovi episodi.

Le nuove puntate di “Dungeons & Deejay” sono disponibili su OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio, dove è possibile recuperare tutti gli episodi delle passate edizioni insieme alle puntate speciali del podcast.

Per coloro che vogliono fare un piccolo ripasso prima di immergersi nei nuovi episodi è disponibile, inoltre, un riassunto nella Puntata 0 – Dove eravamo rimasti.