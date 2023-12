Dopo il successo della prima stagione, Diletta Leotta torna con dieci nuove puntata del podcast ‘Mamma Dilettante’. Le anticipazioni.

Dopo l’ottimo riscontro della prima stagione, con oltre 20 milioni di views e download su YouTube, social e piattaforme di streaming, Diletta Leotta torna con Mamma Dilettante 2. La voce di Radio 105, e volto noto del calcio italiano e internazionale, continua a raccontarsi esplorando nuovi aspetti della maternità e della genitorialità.

Prodotta da Dopcast, la seconda stagione di Mamma Dilettante comprenderà dieci puntate inedite, disponibili dal 18 dicembre, con nuovi episodi rilasciati ogni lunedì e giovedì. Tra le novità di questa stagione, un tema interessante sarà Le parole peso, ossia quelle parole che le mamme, superando ogni imbarazzo, devono spiegare necessariamente ai loro figli.

Foto Kikapress

Si parte, nel primo episodio, con ospite la pluricampionessa Federica Pellegrini, attualmente in dolce attesa. Durante il talk, Pellegrini parlerà della sua decisione di partorire in acqua e dell’importanza che lo sport avrà nella crescita della sua bambina.

Tra le altre mamme che Diletta accoglierà nel suo salotto, ci sarà Francesca Sofia Novello, mamma di Giulietta, con una passione per le due ruote come il papà Valentino Rossi. Aurora Ramazzotti, che affronterà il delicato tema del post partum; Alice Campello, alle prese con 4 figli, e Martina Stella, mamma multitasking sostenitrice della libertà di ribellione dei figli. E ancora, Antonella Clerici, Cristina Marino, Federica Nargi e Alessandro Matri.

Durante le chiacchierate si affronteranno tematiche legate all’educazione dei figli, al benessere fisico post-gravidanza e alle differenze di visione tra genitori. Da non perdere sarà anche l’incontro con Luca Trapanese, papà single adottivo di Alba, una bimba affetta dalla Sindrome di Down. Trapanese racconterà la sua battaglia contro pregiudizi e burocrazia, sottolineando come l’amore sia l’unica arma che ha reso possibile questo percorso ad ostacoli.

Mamma Dilettante 2 sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale di Diletta Leotta. Il progetto è realizzato in collaborazione con Peg Perego e Prénatal.

Foto da Ufficio Stampa / Kikapress