Impostare la lista della spesa su Alexa, ordinare un pacco e riceverlo il giorno dopo, guardare una serie tv. Sono azioni entrate nel nostro quotidiano e che svolgiamo con naturalezza.​ ​Di tutto ciò, però, vediamo solo il risultato. Ma come funzionano alcuni dei servizi che hanno cambiato le nostre vite? Da questa domanda prende il via il racconto di “DALLA A ALLA Z – Alla scoperta di Amazon”, un podcast originale in 10 puntate, di cui 3 anche nella versione video su YouTube e Spotify, con la voce di Matteo Curti, prodotto da OnePodcast per Amazon Italia, disponibile dal 26 marzo su tutte le principali piattaforme di streaming audio: un viaggio itinerante nell’universo Amazon per aprire le porte di un mondo finora inedito, alla scoperta dei suoi luoghi e dei suoi protagonisti.

Un vero e proprio tour in 10 tappe, in un mondo molto più complesso di quello che si immagini, fatto di innovazioni tecnologiche all’avanguardia e centinaia di figure professionali coinvolte, che contribuiscono all’evoluzione delle abitudini e degli stili di vita dell’intera società, attraverso dei servizi apparentemente “semplici” eppure rivoluzionari, frutto di un immenso lavoro di ricerca e sviluppo e delle competenze di oltre 18.000 persone solo in Italia.

Matteo Curti visiterà un centro di distribuzione di Amazon Italia, per scoprire le tecnologie, le persone e il lavoro che portano alla consegna di milioni di pacchi nelle nostre case e mostrarci cosa è cambiato da quando Jeff Bezos impacchettava le scatole nel suo garage a Seattle; racconterà come nasce una produzione originale di successo, e in particolare la nuova attesissima stagione di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”, il primo show prodotto in Italia da Prime Video, cui sono seguiti fenomeni come “LOL – Chi ride è fuori” e “Dinner Club”; e scoprirà come nasce un audiolibro Audible incontrando l’attrice Viola Graziosi che ha prestato la propria voce a oltre 100 titoli e che gli racconterà la complessa cura editoriale e tecnica necessaria per dare vita a ciò che ascoltiamo e che ci fa emozionare.

E ancora, “incontrerà” Alexa, scoprendo come è nata quella voce che ormai per moltissimi è “di casa” e visiterà l’Amazon Operations Innovation Lab di Vercelli l’unico centro di innovazione tecnologica di Amazon presente a livello europeo in cui vengono messe a punto le soluzioni poi implementate nei siti logistici di tutto il mondo Il lavoro per la trasmissione delle partite più importanti della UEFA Champions League su Prime Video è al centro di una puntata dedicata ad Amazon Football Analytics, la divisione che si occupa di elaborare le statistiche in tempo reale e curare il replay dei match, mentre un’incursione nel mondo dei festival musicali sarà l’occasione per raccontare Amazon Music e l’universo di artisti e canzoni che fanno da colonna sonora alle nostre giornate.

Di puntata in puntata, Matteo Curti incontrerà le persone di Amazon: professionisti, talenti, manager e operatori che gli racconteranno ogni aspetto riguardante quelle azioni quotidiane che diamo per assodate e che sono ormai parte dell’immaginario collettivo, quei prodotti culturali e di entertainment che ci appassionano, quei servizi ormai entrati nelle nostre vite e dei quali non potremmo più fare a meno.

"Dalla A alla Z – Alla scoperta di Amazon" è un podcast in 10 puntate, di cui 3 anche nella versione video su YouTube e Spotify, con Matteo Curti, prodotto da OnePodcast per Amazon Italia. Il primo episodio è disponibile dal 26 marzo sull'app OnePodcast esu tutte le principali piattaforme di streaming audio (Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts). Ogni mese uscirà una nuova puntata.